Uzsākti darbi topošajā Zemgales Restaurācijas centrā

Jelgavā uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi pie Vecpilsētas ielas 14. un Krišjāņa Barona ielas 50. nama, kur tiks veidots Zemgales Restaurācijas centrs, informē pašvaldība. Līdz ar to ir ierobežota gājēju kustība Vecpilsētas ielas posmā no Vecpilsētas ielas 12. nama līdz Jāņa Asara ielai un Krišjāņa Barona ielas posmā no Jāņa Asara ielas līdz Vecpilsētas ielai.



No 7. maija minētie objekti ir nodoti būvuzņēmēja SIA “ReRe meistari” rīcībā. Būvnieki jau ir veikuši objekta 3D lāzerskenēšanu, tīrīšanu abās ēkās, bet pagājušajā nedēļā turpinājās būvlaukuma sagatavošana. Šobrīd ap objektu uzstādīts arī žogs – līdz ar to ir ierobežota gājēju kustība gar būvobjektu. Plānots, ka ierobežojumi saglabāsies līdz pat 2020. gada maijam.

Saskaņā ar projekta ieceri, restaurējot un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – ēku Vecpilsētas ielā 14 – un ar to saistīto infrastruktūru – ēku Krišjāņa Barona ielā 50 –, Jelgavā tiks veidots jauns tūrisma objekts – Zemgales Restaurācijas centrs –, kas piedāvās restaurācijas pakalpojumus. Plānots, ka centrs nodrošinās restauratoru darbnīcu pieejamību kultūrvēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt restaurācijas procesa gaitu, kā arī piedāvās citus tūrisma un izglītojošus pakalpojumus.

Zemgales restaurācijas centra izveide ir daļa no projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā, Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām.

Plānots, ka Zemgales Restaurācijas centrs savu darbību uzsāks 2020. gada otrajā pusē.





Foto: Jelgavas pašvaldība