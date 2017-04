Vecākus aicina uz bezmaksas lekciju par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Lai vecākiem sniegtu padomus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu ģimenē, «Amigo» iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneses psiholoģe Judīte Iliško un sociālā pedagoģe Santa Ločmele 9. maijā no pulksten 18 līdz 20 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā aicina uz bezmaksas lekciju «Izaicinājumi vecākiem digitālajā laikmetā».

Mūsdienās 81 procents bērnu lieto internetu un viedierīces katru dienu, secināts mobilo sakaru operatora «Amigo» un SKDS veiktajā pētījumā Amigo laimes indekss, bet ne vienmēr laiks pie viedierīces tiek pavadīts lietderīgi, stāsta mācību koordinatore Santa Ivanova. Taču daudziem vecākiem ikdienā pietrūkst padoma, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo pasauli, kādas lapas vai aplikācijas un spēles viņiem piedāvāt, kā regulēt bērna pie viedierīcēm pavadīto laiku un kādus noteikumus ieviest un ievērot ģimenē, lai bērniem nerastos atkarības riski.

Lekcijā teorētiskās un praktiskās nodarbībās varēs uzzināt, kas ir atbildīga viedierīču lietošana, kādā vecumā un cik ilgi bērns drīkst lietot viedierīces, kā ģimenē ieviest noteikumus un kādas ir viedierīču priekšrocības un trūkumi.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ interesenti aicināti iepriekš pieteikties, aizpildot anketu ( http://ej.uz/lekcijaJelgava ), rakstot uz e-pastu atsauksmes@laimigamgimenem.lv vai zvanot pa tālruni 29996710.

Lektores S.Ločmele un J.Iliško programmā konsultējušas jau teju 200 cilvēku. Abas ikdienā vada gan nodarbības, gan seminārus un individuālās konsultācijas par tehnoloģiju lietošanu ģimenē – tostarp drošību internetā, noteikumu veidošanu ģimenē, atkarības riskiem un citiem mūsdienu ģimenēm aktuāliem tematiem.

«Pēc manas pieredzes, vecākiem vislielākās grūtības sagādā viedierīču lietošanas ierobežošana bērniem un brīvā laika pavadīšanas alternatīvu piedāvāšana. Līdz ar to ģimenē bieži norisinās konflikti, citam pret citu rodas neiecietība un nesapratne. Vecākiem ieteicams atcerēties, ka viņi ir piemērs saviem bērniem un bērni mācās dzīves vērtības, apgūst uzvedības noteikumus no saviem vecākiem – bērni kopē un atdarina vecāku uzvedību. Vecākiem ir jābūt atbildīgiem par to, ko bērns dara viedierīcēs un pašiem jārāda pozitīvs piemērs. Lekcijā ikvienam būs iespēja gūt priekšstatu, zināšanas par atbildīgu un drošu viedierīču lietošanu, praktiskus rīkus un idejas, kā ierobežot viedierīču lietošanas biežumu mājās, kā arī izvērtēt savas kompetences šajos jautājumos. Vēlos iedrošināt vecākus sarunāties ar saviem bērniem un izrādīt interesi par to, ko viņi dara viedierīcēs un tiešsaistē. Tāpat vienmēr ir iespēja papildināt savas zināšanas un lūgt palīdzību draugiem, paziņām, dažādiem speciālistiem par sev neskaidrajiem viedierīču lietošanas jautājumiem,» stāsta J.Iliško.

Jelgava ir viena no piecām pilsētām, kur vecākiem būs iespēja apmeklēt šādu lekciju. Nākamās lekcijas notiks 16. maijā Liepājā un 17. maijā Rīgā.

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas 2016. gada oktobra nogalē absolvēja «Amigo» iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par vēstnešiem. Vēstnešu konsultācijas vecākiem ir pieejamas 36 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Noderīgus ekspertu padomus, kā runāt ar bērniem par tehnoloģiju lietošanu, un vairāk informācijas par lekciju meklējiet mājaslapā www.laimigamgimenem.lv .



Foto: Raitis Puriņš