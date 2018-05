Veiksmīgi startē domrakstu konkursā “Tilti, kas vieno, sienas, kas šķir” (FOTO)

“Tilti – manuprāt, ir iejūtība, pozitīva saskarsme ar šiem īpašajiem cilvēkiem. Tā ir prasme pasniegt roku un pieņemt mūsu pulkā šos īpašos cilvēkus, veidot ar viņiem draudzīgas attiecības. Tas ir ceļš mums pie viņiem. Sienas – ignorēšana, izlikšanās, ka tādu cilvēku mūsu starpā, sabiedrībā nav. Mans novēlējums – veidosim vairāk tiltus un nojauksim šīs bezjēdzīgās sienas,” tāda ir fonda “Nāc līdzās” domrakstu konkursa vecāko klašu skolēniem “Tilti, kas vieno, sienas, kas šķeļ” pirmās vietas ieguvējas savā klašu grupā Ritas Aveniņas no Jelgavas Valsts ģimnāzijas atziņa. Bez Ritas labus rezultātus konkursā uzrādīja arī citi Jelgavas skolēni, informē fonda pārstāve Sarma Freiberga. 8. klašu grupā pirmā vieta R.Aveniņai no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, bet trešā – skolasbiedrenei Līvai Lastoveckai. Atzinības raksti tikuši Loretai Beitānei un Madarai Initai Drukaļskai no šīs pašas skolas. Savukārt 10. klašu grupā otro vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkne Daira Eidara.



Publicitātes foto