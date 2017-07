Visvairāk skolu kavē lielajās pilsētās, tostarp Jelgavā

Pērn nedaudz sarucis neattaisnotu kavējumu skaits izglītības iestādēs, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) ziņojums par 2016. gadu.



Pildot jaunu uzdevumu – īstenot neattaisnoto kavējumu monitoringu, apzinot un analizējot neattaisnoto mācību stundu/nodarbību kavējumu apjomu –, IKVD 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī un 2015./2016. mācību gadā līdz 1. martam veica izpēti par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, aptaujājot 119 pašvaldības.

Veicot izpēti, tika apkopoti dati un noskaidroti pašvaldību panāktie uzlabojumi neattaisnotu mācību kavējumu uzskaitē un novēršanā kopš 2015. gada marta, kā arī izdarīti secinājumi par izmaiņām vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumu skaitā.

Kavētāju skaits pamatizglītības programmās ir nedaudz sarucis. 2013./2014. mācību gada otrajā semestrī neattaisnoti kavētāji bija 1,6 procenti no izglītojamo skaita pamatizglītības programmās, 2014./2015. mācību gada pirmajā semestrī – viens procents no izglītojamo skaita, 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī – 1,3 procenti no izglītojamo skaita, bet 2015./2016. mācību gada pirmajā semestrī neattaisnoti kavētāji saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju bija 0,8 procenti, bet otrajā semestrī līdz 1. martam – 0,7 procenti no visiem izglītojamiem, kas mācās pamatizglītības programmās.

2015./2016. mācību gadā neattaisnotu kavētāju skaits vispārējā vidējā izglītībā, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem mācību gadiem, ir samazinājies. Ja 2013./2014. mācību gada otrajā semestrī vispārējā vidējā izglītībā neattaisnoti kavētāji bija 3,5 procenti no kopējā izglītojamo skaita, 2014./2015. mācību gada pirmajā semestrī divi procenti no izglītojamo skaita, 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī 3,3 procenti no kopējā izglītojamo skaita, tad 2015./2016. mācību gada pirmajā semestrī neattaisnotu kavētāju vispārējā vidējā izglītībā bija divi procenti, bet otrajā semestrī –1,4 procenti no kopējā izglītojamo skaita šajās programmās.

Analizējot neattaisnoto kavētāju īpatsvaru, IKVD secināja, ka profesionālajā izglītībā tas ir vislielākais – 2013./2014. mācību gada otrajā semestrī tie bija 3,8 procenti no kopējā izglītojamo skaita profesionālās izglītības programmās, 2014./2015. mācību gada pirmajā semestrī – 4,5 procenti no kopējā izglītojamo skaita, otrajā semestrī – 4,8 procenti no kopējā izglītojamo skaita, 2015./2016. mācību gada pirmajā semestrī – 4,2 procenti no kopējā izglītojamo skaita, otrajā semestrī – 3,1 procents.

Visvairāk kavētāju ir lielajās pilsētās – Liepājā, Valmierā, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā. Novados vispārējās izglītības programmās visvairāk neattaisnoto kavētāju ir Gulbenes un Stopiņu novadā, savukārt profesionālajā izglītībā visvairāk kavētāju ir Saldus novadā.

IKVD norādīja, ka situācija neattaisnoto kavējumu uzskaites un novēršanas jomā ir uzlabojusies, jo 2014./2015. mācību gada otrajā semestrī 46 pašvaldībās bijis ne vairāk par pieciem neattaisnotiem kavētājiem, 2015./2016. mācību gada pirmajā semestrī – 63 pašvaldībās, bet 2015./2016. mācību gada otrā semestra pirmajos divos mēnešos – 68 pašvaldībās bijis ne vairāk par pieciem neattaisnotiem kavētājiem.

Tomēr joprojām pašvaldībās pastāv problēmas datu apkopošanā par neattaisnotiem kavētājiem, secināja IKVD. Par to liecina pašvaldību sniegtā informācija, kas norāda, ka, piemēram, Rīgā vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir tikai vidēji desmit, savukārt Liepājā – vidēji 162 kavētāji un Valmierā – vidēji 154 kavētāji.





Foto: no arhīva