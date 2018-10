“Zelta grauds” tiek Jelgavas 4. sākumskolai, Valsts ģimnāzijai un Spīdolas Valsts ģimnāzijai

Svinot Skolotāju dienu, Jelgavas pašvaldība tradicionālajā pasākumā pilsētas kultūras namā šovakar teica paldies pedagogiem un pasniedza skolu izglītības kvalitātes balvas “Zelta grauds”.

Par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā pašvaldība šogad sveikusi 29 pedagogus, savukārt astoņiem teikts paldies par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Īpašas kolēģu ovācijas izpelnījās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Andrejs Sālzirnis. “Ziņas” jau rakstīja, ka šopavasar apaļā jubilejā pedagogs saņēmis arī Ministru prezidenta pateicību par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu Jelgavas skolās.

Savukārt, vērtējot skolu atbilstību balvai “Zelta grauds”, tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi mācībās, skolotāju profesionālā pilnveide un radošā darbība, direktora inovatīvā darbība, skolas darbība skolēnu personības un talantu attīstīšanā, skolas tēls un vides drošība. Ar Jelgavas izglītības kvalitātes gada balvu “Zelta grauds” 1.–6. klašu grupā tāpat kā pērn apbalvota Jelgavas 4. sākumskola, 7.–9. klašu grupā balvu saņēma Valsts ģimnāzija, bet 10.–12. klašu grupā visi pieci “Zelta graudi” kopš tā pasniegšanas sākuma aizceļojuši pie Spīdolas Valsts ģimnāzijas. Skolām pasniegta 5000 eiro prēmija un tēlnieka Kārļa Īles veidotā balva. Veicināšanas balvu 500 eiro apmērā saņēma Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Talantīgi 12. klases absolventi (viņu vidū arī Mārtiņš Robežnieks, kurš otro gadu pēc kārtas no starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes šovasar atgriezās ar sudraba medaļu), panākumi valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā (astoņi no 20 iesniegtajiem darbiem, apsteidzot pat Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, ieguva godalgotas vietas), iesaistīšanās Brīvprātīgajā skolu tīklā – daļa no panākumiem, kas, pēc direktores Ilzes Vilkārses domām, ļāvis Spīdolas Valsts ģimnāzijai atkal lepoties ar “Zelta graudu” vidusskolu grupā. “Visbrīnišķīgākais ir tas, ka skolā ir spēcīgi skolotāji katrs savā jomā, jo nekad nevar būt stipra skola, kurā tikai viens virziens ir stiprs. Katram skolotājam jāspēj vest aiz sevis fanātus, azartiskus sekotājus,” uzsver direktore, piebilstot, ka “Zelta grauds” ir komandas nopelns.

Iegūtā balva, kā ierasts, tiks dalīta divās daļās. Pirmkārt, tā tiks pedagogiem. Gaidot valsts simtgadi, Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāji apceļo Latviju, iekļaujot braucienos arī izglītības iestāžu apmeklējumu. Pabūts Kurzemē, Latgalē, tagad varētu doties uz Vidzemi, lēš direktore. “Bijām arī tik tālās vietās kā Nīca un Rucava, kur redzējām, ar kādu lepnumu, tāpat kā Latgalē, mazas vietas cilvēki ceļ savu kultūru un skolās māca nacionālo identitāti. Bijām tik lepni!” tā I.Vilkārse.

Savukārt otra balvas puse tiks izmantota pēc skolēnu un skolotāju ieskatiem. Pērn iegādātas planšetes, vēl pirms tam gaismu un skaņas tehnika, kas bagātina skolas pasākumus, arī foto tehnika un digitālās klavieres.

Skola mācību gadu sākusi ar jaunu nosaukumu kā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija. I.Vilkārse teic, ka pie tā vēl jāpierod. Taču pirms gada uz jubileju uzšūtais karogs, kurā Spīdolas skola pārtapa par Spīdolas ģimnāziju, tuvākajā laikā netiks mainīts. Direktore min, ka valsts ģimnāzijas nosaukums nozīmē arī vairāk darba, tai skaitā pedagogu apmācīšanu un dalīšanos ar savām stiprajām pusēm. “Šis statuss ir jāatpelna katru dienu,” tā direktore.

Skolotājiem uzstājās Jelgavas 4. vidusskolas zēnu koris “Spīguņi” diriģenta Ingus Leilanda vadībā, čellists Roberts Sidorovs, Jelgavas popkoris, bet vakaru noslēdza Agneses Rakovskas koncerts.





Ar Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā sveica:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” pirmsskolas izglītības skolotāju Gunitu Hartmani, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” pirmsskolas izglītības skolotāju Kristīni Nordmani, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” speciālās izglītības skolotāju Gitu Bērziņu, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājas vietnieci Ilzi Laubergu-Čudi, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” pirmsskolas izglītības skolotāju Evelīnu Samotajevu, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” speciālās izglītības skolotāju Aļonu Veržbicku, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” pirmsskolas izglītības skolotāju Eviju Jansoni, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” pirmsskolas izglītības skolotāju Ingu Rūdi, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” pirmsskolas izglītības skolotāju Ingu Ivanāni, SIA “Evons” pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pirmsskolas izglītības skolotāju Ivetu Kleinu, SIA “Mītavas elektra” pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” pirmsskolas izglītības skolotāju Helēnu Luskjaviču, SIA “Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pirmsskolas izglītības skolotāju Angelinu Smirnovu, SIA “Pūčuks” pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāju Līgu Jaunsubrēnu, Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš” pirmsskolas izglītības skolotāju Skaidrīti Sviķi, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Agitu Ozoliņu, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāju Ivaru Bahmani, Jelgavas 5. vidusskolas skolotāju Irinu Kosmiņinu, Jelgavas 3. sākumskolas skolotāju Edīti Tukuli, Jelgavas 4. sākumskolas skolotāju Ditu Mūrnieci, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas direktores vietnieci Larisu Sauku, Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra skolotāju Jāni Otikovu, Jelgavas 2. internātpamatskolas skolotāju Egiju Blauu, Jelgavas tehnikuma skolotāju Baibu Lukaševiču, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas treneri Astru Ozoliņu, Jelgavas Ledus sporta skolas treneri Artūru Āboliņu, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri Irinu Smelovu, Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotāju Irinu Titarenko, Jelgavas Mākslas skolas skolotāju Kristīnu Landau-Junkeri, Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” skolotāju Oskaru Krauzi.

Ar Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā sveica:

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju Mārīti Zommeri, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” pirmsskolas izglītības skolotāju Ingunu Timofejevu, SIA “Rūķu māja” pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Birutu Briedi, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāju Andreju Sālzirni, Jelgavas 4. vidusskolas skolotāju Aiju Pridāni, Jelgavas 6. vidusskolas skolotāju Gaļinu Dorofejevu, Jelgavas 2. pamatskolas skolotāju Valentīnu Šahtarinu, Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāju Janīnu Dēvicu.





Foto: Santa Logina