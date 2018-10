Zem augustā lāpītā Bāra ceļa tilta atklājas sapuvušas sijas (FOTO)

Aizlūzusi tilta sija bija par iemeslu vakar veiktajiem avārijas darbiem uz Svētes tilta, kas Bāra ceļu savieno ar Miezītes ceļu. Kāda “Ziņu” lasītāja, kas dzīvo Bāra ceļā, ziņo, ka pagājušajā piektdienā uz šī tilta ielūza vieglā automašīna. Tās pašas dienas vakarā pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” darbinieki caurumu tiltā aizlāpījuši, taču aizlūzusī sija apakšā palikusi, tādēļ otrdien avārijas darbi turpināti.

“Ziņas” uz šī tilta bija tieši tobrīd, kad amatnieki atsedza aizlāpīto vietu. Tad atklājās, ka aizlūzusī sija ir sapuvusi. Upes ūdenī tā līdz šim nebija iekritusi tikai tāpēc, ka to pie tilta turēja klāt klāja dēļi. Kad amatnieki tos atsedza, sija, dažas minūtes iepuvušajai koksnei krakšķot un liecoties, iekrita Svētē. “Arī citas sijas izskatās sapuvušas,” sprieda viens no amatniekiem, norādot uz līgojošajiem tilta klāja dēļiem blakus remontētajai vietai. Pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” pārstāve Sandra Maļavko informē, ka reizē ar bojātās sijas un klāja nomaiņu tiks izvērtēts, kas būtu jāveic, lai tilts būtu drošs. Šī ir viena no zemākajām vietām pilsētā, tādēļ pavasara palos Bāra ceļa tilts bieži vien stāv ūdenī.

Foto: Gaitis Grūtups.