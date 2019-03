Jelgavas 4. sākumskolā notiek robotikas sacensību “First Lego League” pusfināls (FOTO)

Svētdien Jelgavas 4. sākumskolā norisinājās “First Lego League”robotikas sacensību pusfināls, kurā piedalījās skolēnu komandas no dažādām Latvijas skolām: Staiceles pamatskolas, Saldus novada Striķu sākumskolas, Salaspils 1. vidusskolas, Valdemārpils vidusskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Tukuma novada Zemgales vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Valmieras 5. vidusskolas, Liepupes pamatskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Druvas vidusskolas un Rīgas 95. vidusskolas.

Sacensības Latvijā organizē biedrība “First Lego League Latvia”. Šajā robotikas programmā top jaunie zinātnieki un inženieri, jo gatavojoties sacensībām, jaunieši attīsta savas iemaņas un pieredzi programmēšanā un konstruēšanā, strādājot ar “Lego Mindstorms” robotiem, kā arī sezonas tēmas ietvaros iegūst zināšanas par aktuālo zinātnes pasaulē. Šā mācību gada sezonas tēma veltīta kosmosam.

Biedrības pārstāve Anna Skrode stāsta, kā šādas Lego robotu sacensības Latvijā organizē jau sesto gadu, bet pusfināli šogad tiek rīkoti pirmo reizi, jo skolu skaits, kuras piedalās sacīkstēs, arvien pieaug. Pusfinālu uzvarētāji pēc tam varēs tikties finālā, kas jau ir pasākums divu dienu garumā.

“Tā nav standarta robotikas spēle. Šīs spēles ideja nākusi no ASV un attīstījusies sadarbībā ar “Lego” kompāniju. Tās mērķis ir veicināt bērnu interesi par eksaktajām un inženierzinātnēm. Mēs par to esam sākuši runāt nesen, bet arī ASV bija tāda pati problēma, tikai viņi par to sāka domāt agrāk un piedāvā pārdomātu risinājumu. Spēlē tiek izmantoti “Lego” roboti, kurus komandām jānovieto autonomos laukumos,” turpina A. Skrode.

Savukārt pasākuma vadītājs Ulvis papildina, ka sesijas laikā, kura ilgst 2,5 minūtes, uzprogrammētajam robotam jāpilda misijas. Jo vairāk misiju izpilda, jo vairāk punktu iegūst komanda. Tiesneši skolēnus arī iztaujā, lai pārliecinātos, ka bērni robotus sacensībām gatavojuši paši nevis skolotāji. Tiek vērtēta arī komandas saliedētība.

Foto: Eva Pričiņa