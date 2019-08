Jelgavas autobusu e-karti varēs papildināt arī trīs pasta nodaļās

SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) noslēdzis sadarbības līgumu ar VAS "Latvijas pasts" – tas paredz, ka no septembra arī trīs pasta nodaļās Jelgavā – 5. pasta nodaļā tirdzniecības centrā "RAF centrs" Rīgas ielā 48, 2. pasta nodaļā Garozas ielā 22 un pasta centrā "Jelgava" Katoļu ielā 2b – varēs iegādāties Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta abonementa biļešu e-karti un papildināt tās braucienu skaitu, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šāda iespēja ir īstenota, domājot par klientu ērtībām, un šī ir vēl viena iespēja pilsētas sabiedriskā transporta e-kartes iegādei un papildināšanai. Šobrīd fiziskas personas e-karti var iegādāties četros Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) norēķinu punktos, kā arī Jelgavas autoostā, bet no 1. septembra šāda iespēja būs arī trīs pasta nodaļās – "RAF centrā", Garozas ielā 22 un pasta centrā "Jelgava". Minētajās pasta nodaļās varēs iegādāties gan jaunu e-karti, gan arī veikt tās papildināšanu bez komisijas maksas.

Pasta nodaļa "RAF centrā" atvērta katru dienu no pulksten 9 līdz 21, pasta centrs "Jelgava" – no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 19, sestdienās no pulksten 9 līdz 13, bet 2. pasta nodaļa Garozas ielā strādā no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 18, sestdienās no pulksten 9 līdz 13.

E-kartes var iegādāties un papildināt arī JNĪP norēķinu punktā Satiksmes ielā 35 (veikalā "Rimi"), kas atvērts katru dienu no pulksten 9 līdz 21, "Vivo centrā" Katoļu ielā 18 katru dienu no pulksten 9 līdz 21, "Pilsētas pasāžā" Driksas ielā 4 katru dienu no pulksten 9 līdz 21, tirdzniecības centrā "Rio" Pērnavas ielā 4 no pirmdienas līdz sestdienai no pulksten 9 līdz 20, svētdienās no pulksten 9 līdz 19, kā arī Jelgavas autoostā, kas darbdienās strādā no pulksten 4.45 līdz 22, bet brīvdienās no pulksten 5.30 līdz 22.

Vairākkārt izmantojamās e-kartes pirmreizējā cena ir 2,50 eiro un iedzīvotāji var iegādāties abonementu 10, 20, 40 vai 60 braucieniem, kas jāizmanto sešu mēnešu laikā. Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta e-kartes braucienu skaitu var papildināt arī mobilajā lietotnē "Mobilly" – plašāka informācija pieejama JAP mājaslapā www.jap.lv.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība