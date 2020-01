Jelgavas budžets šogad – 104,8 miljoni eiro

Ir sastādīts Jelgavas pilsētas 2020. gada budžeta projekts, kur kopējie budžeta ieņēmumi un izdevumi plānoti 104,8 miljonu eiro apmērā. 28. janvārī sagatavoto budžeta projektu skatīs Jelgavas dome, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kopumā budžeta ieņēmumi šogad ir par astoņiem miljoniem eiro lielāki nekā 2019. gada plānotais budžets. Taču, neskatoties uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) palielinājumu, citu nodokļu ieņēmumu prognozes ir nemainīgas vai samazinājušās. Tā nekustamā īpašuma nodoklis tiek prognozēts 2019. gada līmenī, bet ieņēmumi no azartspēļu nodokļa sarūk par 324 000 eiro, jo valsts ir samazinājusi šī nodokļa pašvaldības daļu no 25 uz pieciem procentiem, tāpat procentuāli samazināta dabas resursu nodokļa daļa, kas tiek ieskaitīta pašvaldībām. Ievērojamu ieņēmumu daļu veido valsts budžeta pārskaitījumi pašvaldībai, kur darba samaksa pedagogiem gada pirmajiem astoņiem mēnešiem vien veido deviņus miljonus eiro. Savukārt kopējais finansējumus dažādu projektu realizācijai budžetā ir 25 miljoni eiro, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka gada laikā šī summa augs.

"Paldies visiem Jelgavas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri pagājušajā gadā ir godprātīgi maksājuši nodokļus valstij. 2019. gada nogalē pašvaldības budžetā IIN prognoze tika būtiski pārpildīta – tik liels nodokļa ieņēmuma pieaugums nav bijis pēdējo desmit gadu laikā. Tas ir visu jelgavnieku nopelns, kas sniedz būtisku devumu pilsētas budžetam.

IIN ieņēmumi palielinājušies par 0,5 miljoniem eiro, ko pašvaldība var plānot, lai attīstītu pilsētas infrastruktūru, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, šā gada budžetā nebūtu iespējams ieplānot tik nozīmīgu darbu kā Satiksmes ielas rekonstrukcija, kuras īstenošanai šobrīd nav iespējams piesaistīt nedz Valsts kases aizņēmuma līdzekļus, nedz Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Taču pašvaldība to šogad realizēs par budžeta līdzekļiem, pateicoties nodokļu ieņēmumiem," uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

Viena no svarīgākajām Jelgavas prioritātēm nemainīgi ir atbalsts uzņēmējdarbībai, kas ir pamats pilsētas attīstībai, un arī šogad pašvaldība īsteno vairākus tiešām vērienīgus projektus, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību. Piemēram, Loka maģistrāles rekonstrukcija, Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve, jaunas ielas – Rubeņu ceļa turpinājuma – izbūve, lidlauka poldera dambja pārbūve, pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13 rekonstrukcija, izveidojot tur arī plašu sociālo pakalpojumu piedāvājumu, Restaurācijas centra izveide vecpilsētā.

Pašvaldība pilsētā realizēs arī citus nozīmīgus projektus. Jau šogad Uzvaras parkā sadarbībā ar "Latvijas valsts mežiem" tiks uzbūvēta bērnu pilsētiņa, kur dažādās zonās tiks izvietoti galvenokārt no koka būvēti aktivitāšu centri. Jau drīzumā uz savām jaunajām mājām Zemgales prospektā pārcelsies "Junda". Pilsētā tiks iegādāti arī četri elektroautobusi un ierīkotas divas uzlādes stacijas, lai sāktu nodrošināt videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu pilsētā.

Šis valstī ir pārmaiņu gads izglītības nozarē, sākot kompetencēs balstītu izglītības programmu realizāciju, taču, lai to nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāk, ir nepieciešama mūsdienīga izglītības vide. "Vēl tikai pagājušajā gadā pašvaldība pabeidza Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju, bet, jau noslēdzoties šim mācību gadam, tiks uzsākta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pilnīga rekonstrukcija. Kopumā šī projekta izmaksas būs apmēram seši miljoni eiro, un pēc rekonstrukcijas skolēni ēkā varēs atgriezties 2022. gadā," skaidro I.Škutāne, piebilstot, ka būvdarbu laikā vecāko klašu audzēkņi mācības turpinās Jelgavas pilī, bet mazāko klašu skolēni – ēkā Mātera ielā 30 (bijušajā Spīdolas Valsts ģimnāzijas ēkā).

Otrs nozīmīgākais projekts izglītības jomā šogad būs jauna bērnudārza būvniecība, rekonstruējot ēku Brīvības bulvārī 31A, kas ir viens no ātrākajiem risinājumiem, ko pašvaldība var īstenot, jo valsts šim mērķim ir ļāvusi pašvaldībām ņemt aizņēmumu Valsts kasē 12 000 eiro apmērā uz vienu bērna vietu topošajā bērnudārzā. Tas ļaus pašvaldībai gada laikā rekonstruēt esošo ēku un uzcelt tai arī piebūvi, lai jaunajā izglītības iestādē jau nākamgad varētu uzņemt 150 mazos jelgavniekus. Vienlaikus pašvaldība turpina realizēt ieceri par jauna bērnudārza būvniecību Nameja ielā. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde un objekta apkārtējās infrastruktūras sakārtošana.

Valsts no šā gada ir atteikusies no savas iniciatīvas nodrošināt brīvpusdienas visiem 1.– 4. klašu skolēniem, turpmāk sedzot tikai pusi no nepieciešamā finansējuma. Tāpēc pašvaldība šogad budžetā paredzējusi ap 0,6 miljoniem eiro, lai visiem 1.–4. klašu skolēniem turpinātu nodrošināt brīvpusdienas.

Vasarā 1260 Jelgavas skolēni dosies uz Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un, lai nodrošinātu mūsu kolektīvu dalību svētkos – tautastērpi, mēģinājumi, transporta izdevumi, dzīvošana, ēdināšana –, pašvaldībai tas kopumā izmaksās 245 000 eiro.

Atbilstoši valdības apstiprinātajam no šā mācību gada ir palielināta arī minimālā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algas likme, par slodzi saņemot 860 eiro. Vienlaikus pašvaldība paredz šogad visiem ap 2000 pašvaldības darbiniekiem darba samaksas pieaugumu par pieciem procentiem.

"Sagatavotais pilsētas budžeta projekts, par ko vēl jālemj domes deputātiem, ir apjomīgs skaitļos un realizējamos projektos, taču būtiskākais ir tas, ka katra skaitļa un katra projekta mērķis ir tikai viens: nodrošināt vēl kvalitatīvākus pakalpojumus jelgavniekiem ikvienā no jomām – vai tas būtu sociālais atbalsts, kultūra, sports, izglītība, infrastruktūra, drošība, atpūta, veselība, vai vides aizsardzība," uzsver I.Škutāne.

2020. gada budžeta līdzekļi projektiem

Jauna bērnudārza būvniecība Brīvības bulvārī 31A – 1 800 000 eiro

Loka maģistrāles pārbūve – 9 755 809 eiro

Aprīkos Zemgales Restaurācijas centru – 1 828 829 eiro

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas rekonstrukcija – 190 675 eiro

Noslēgsies Amatu vidusskolas modernizācija – 640 551 eiro

Noslēdzas lidlauka poldera dambja pārbūve – 323 343 eiro

Rekonstruē ēku Stacijas ielā 13 – 2 599 692 eiro

Mazina plūdu draudus – 1 040 402 eiro

Neretas, Prohorova un Garozas ielas pārbūve – 6 878 076 eiro

"Junda" pārcelsies uz Zemgales prospektu 7 – 1 019 649 eiro

Asfaltēs Satiksmes ielu – 600 000 eiro

Uzvaras parkā būs rotaļu pilsētiņa – 550 000 eiro

Jaunu projektu sagatavošanai 2020. gadā - 703 281 eiro

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Nameju ielā 30 būvprojekta izstrādei – 299 161 eiro.

Būvprojekta izstrādei ēkas Brīvības bulvārī 31A pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi 23 716 eiro.

Būvprojekta izstrāde Pilssalas ielai, ūdens tūrismam un sporta bāzei – 150 000 eiro.

Būvprojekta izstrāde pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, būvprojekta ekspertīzei un energoauditam – 25 923 eiro.

Būvprojekta izstrāde Graudu ielas pārbūvei – 12 094 eiro.

Būvprojekta izstrāde ēkas Pasta ielā 32 pārbūvei – 26 609 eiro.

Būvprojekta ekspertīzēm (Nameju iela 30, Brīvības bulvāris 31a, Zirgu iela 47a, Pasta iela 32, airēšanas bāze) – 80 000 eiro.

Būvprojekta izstrāde ēkas Zirgu ielā 47a pārbūvei – 33 508 eiro.

Citu būvprojektu izstrādei un ekspertīzēm – 55 270 eiro.

2020. gada budžeta sadalījums pa jomām

Ceļi un ielas; investīcijas – 1 544 700 eiro

Ielu apgaismošana – 693 609 eiro

Pašvaldības teritorijas apsaimniekošana – 1 271 561 eiro

Sports – 3 612 263 eiro

Kultūra – 3 156 072 eiro

Sociālā aizsardzība – 7 678 091 eiro

Izglītība – 32 789 859 eiro

Foto: no arhīva