Jelgavas katoļu diecēzē pērn laulājušies vairāk pāru

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, pērn palielinājies to pāru skaits, kuri laulājušies Romas katoliskās baznīcas Jelgavas diecēzē. Tāpat palielinājies arī to katoļticīgo skaits, kuri saņēmuši Pirmo komūniju, informē Jelgavas diecēzes sekretariātā.

2017. gadā Jelgavas diecēzē notikušas 956 kristības, 140 laulības un 625 apbedīšanas, savukārt Pirmo komūniju saņēma 294 cilvēki, bet kopumā tika izdalītas 152 613 hostijas.

Salīdzinot ar vēl gadu iepriekš, nedaudz samazinājies kristīto skaits, bet palielinājies un apbedīto skaits. Tā kā ik gadu turpina kāpt izdalīto hostiju skaits, diecēzes pārstāvji uzskata, ka dievnamu apmeklētība ir palielinājusies.

Visvairāk laulību pērn no Jelgavas diecēzes baznīcām noslēgtas Jelgavas draudzē (35), Skaistkalnes draudzē (22) un Priedaines draudzē (14). Arī lielākais kristīto skaits ir Jelgavā (228), kam seko Ozolaine (86) un Priedaine (81). No visiem Jelgavas diecēzē kristītajiem 401 bijis vecumā līdz gadam, 285 – vecumā no 1 līdz 7 gadiem, bet 268 – vecāki par 7 gadiem.

Romas katoliskās baznīcas Jelgavas diecēzē ir 63 draudzes, kas aptver visu Zemgali. Jelgavas diecēzes draudzēs pērn reģistrēti vairāk nekā 55 000 locekļu. Jelgavas diecēzes galva ir bīskaps Edvards Pavlovskis.





Foto: Raitis Puriņš