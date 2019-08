Jelgavas kultūras namus gatavo jaunajai sezonai

Gatavojoties jaunajai sezonai, Jelgavas kultūras namā un kultūras namā "Rota" notiek nelieli infrastruktūras uzlabošanas darbi un kosmētiskais remonts, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šovasar atjaunots kultūras nama centrālās ieejas fasādes krāsojums un pārkrāsotas 1. stāva vestibilā esošās kolonnas. Tāpat plānots veikt nelielus remontdarbus kultūras nama centrālajā kāpņu telpā, bet darbi jau notiek kāpņu telpā aizskatuves daļā. Sākušies arī kultūras nama lielās zāles skatuves grīdas pārkrāsošanas darbi. Skatuves grīda tiek pārkrāsota katru gadu, jo tā ir melna un uz tās var redzēt sezonas laikā radušos defektus.

Savukārt kultūras namā "Rota" šovasar veikta abu zāļu grīdas parketa slīpēšana un lakošana. "Rota" iekštelpās veikti arī citi nelieli kosmētiskie remontdarbi. Pie kultūras nama ieejas vasaras sezonā veikta arī ārējās vides sakārtošana.

Infrastruktūra šopavasar sakārtota arī ap Jelgavas kultūras namu – Uzvaras ielas posmā no krustojuma ar Krišjāņa Barona ielu līdz iebrauktuvei uz Jelgavas kultūras namu nobruģēta ietve, kā arī nobruģēts stāvlaukums aiz kultūras nama un ēkas kreisajā pusē. Ietve K.Barona ielā no kultūras nama līdz krustojumam ar Uzvaras ielu nobruģēta jau pērn, savukārt šogad – Uzvaras ielas posmā no krustojuma ar K.Barona ielu līdz iebrauktuvei pie kultūras nama. Šovasar nomainīts arī pie kultūras nama esošais karoga masts.

Infrastruktūras sakārtošanas darbi notiek arī brīvdabas koncertzālē "Mītava". Nupat tumši pelēkā krāsā pārkrāsota skatuves priekšpuse, kas iepriekš bija gaiša, un vizuāli ne tik pievilcīga. Tāpat aizskatuvē uzstādīti metāla žogi, kas norobežo teritoriju, gādājot par drošību.

Foto: Jelgavas pašvaldība