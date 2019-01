Jelgavas Lielā aptieka svin Aptiekas svētkus ar profilaktiskiem veselības rādītāju mērījumiem (FOTO)

„Mēness aptieka” 15. janvārī aicināja veikt profilaktiskos veselības rādītāju mērījumus un izmantot svētku piedāvājumus Jelgavas Lielā aptiekā Jelgavā Uzvaras ielā 3, kas tagad strādā ar „Mēness aptiekas” franšīzi. Pieredzējušie farmaceiti tā atgādināja par labas farmaceitiskās aprūpes īpašo nozīmi un pieejamību iedzīvotājiem.

Jelgavas Lielā aptieka jau kopš pagājušā gada strādā ar „Mēness aptieka” zīmolu. Līdztekus profilaktisko veselības rādītāju mērījumiem, „Mēness aptieka” sagādāja arī vairākus dāvinājumus Jelgavas iedzīvotājiem – dažādu aptiekas produktu prezentācijas un degustācijas, kā arī pārsteigumus pircējiem. Sarūpēts arī ziedojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” – sadzīves tehnikas iegādei ģimenei ar bērniem, kurai ir finansiālas grūtības, un tā nonākusi krīzes situācijā.

„Mēness aptieka” lepojas, ka tās zinošie farmaceiti nodrošina vispusīgu farmaceitisko aprūpi pilsētās un novados visā Latvijā. Gandarī, ka iedzīvotāji novērtē mūsu īpašās rūpes un pēc farmaceita padoma, zāļu vai citu aptiekas produktu pirkuma nāk uz „Mēness aptieku”. Tas tiek atzīts arī profesionālajā vidē, un „Mēness aptiekas” zīmolu franšīzei izvēlas aizvien vairāk aptieku. Novērtējam, ka arī tādas tradīcijām bagātas aptiekas kā Jelgavas Lielā aptieka pieredzējušie farmaceiti, kuri tik nozīmīgo arodu pārmanto jau vairākās paaudzēs, izvēlējušies „Mēness aptiekas” zīmola franšīzi, lai izmantotu visas iespējas jelgavniekiem piedāvāt vēl plašāku aptiekas pakalpojumu klāstu. Laiks kopš pagājušā gada vasaras, kad uzsākām šo sadarbību, bijis veiksmīgs gan mums, gan aptiekai. Jauno gadu sākam ar svētkiem, tā atgādinot par farmaceitiskās aprūpes nozīmi un aptiekas īpašo lomu veselības aprūpē. Gatavību būt par atbalstu situācijās, kurās kā aptieku uzņēmums varam līdzdarboties, apliecinām sadarbojoties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un sniedzot atbalstu vairākām jelgavnieku ģimenēm,” uzsver AS „Sentor Farm aptiekas” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Juskovecs.

„Jelgavas lielā aptieka ir tradīcijām bagāta aptieka, kuru vienmēr novērtējuši Jelgavas un arī novada iedzīvotāji. Mūsu aptiekā pēc padoma un medikamentiem ierodas daudzi. Ir tādi apmeklētāji, kurus pazīstam jau gadiem un priecājamies, ka mūsu pakalpojumi cilvēkiem ir vajadzīgi. Pagājušajā gadā izlēmām, ka pazīstama Latvijas aptieku zīmola franšīze var palīdzēt mūsu pakalpojumus attīstīt veiksmīgāk. Izvēlējāmies „Mēness aptieka” franšīzi un jauno gadu sākam ar kopīgi rīkotiem svētkiem,” stāsta Jelgavas Lielās aptiekas vadītāja Svetlana Dēliņa.

Aptiekas svētkos muzicēja Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" popgrupa „Lai skan!”

„Mēness aptieka” zīmola īpašnieks ir akciju sabiedrība „Sentor Farm aptiekas”, kas iekļaujas Latvijas veselības uzņēmumu grupā „Repharm”, kam pieder arī zāļu vairumtirgotāja AS “Recipe Plus”, augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”, AS “Veselības centru apvienība” un SIA “Centrālā laboratorija”.

Šis aptieku uzņēmums Latvijā ir viens no vadošajiem nozarē, darbojas koncepta “Ar īpašām rūpēm par jums!” ietvaros, nodrošinot pacientiem plašu zāļu un aptiekas produktu klāstu un augstus farmaceitiskās aprūpes standartus.

“Mēness aptieka” zīmola aptiekas ar plašu produktu sortimentu gaida klientus gan Rīgā un tās apkaimē, gan Jūrmalā, Siguldā, Olainē un Salaspilī, kā arī Valkā, Cēsīs, Alojā, Madonā, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Talsos, Saldū, Daugavpilī, Jēkabpilī, Krāslavā, Preiļos, Rēzeknē, Ludzā un Gulbenē un cituviet Latvijā.

Foto: Eva Pričiņa