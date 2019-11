Jelgavas Meža kapos atklāj piemiņas plāksnes Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem (FOTO)

21.novembrī, godinot bermontiādes un Jelgavas atbrīvošanas simto gadadienu, Meža kapos tika atklātas sešas stēlas jeb piemiņas plāksnes Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri dzimuši Jelgavā un novadā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Tā laika drosme bija cīnīties par savu valsti un atdot par to arī savu dzīvību. Un arī šodien mūsu karavīri parāda drosmi, palīdzot nodrošināt mieru pasaulē, Eiropā un Latvijā", atklāšanā uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, atgādinot, ka ir svarīgi celt gaismā gan piemiņas plāksnēs minēto, gan laika ritumā aizmirsto karavīru vārdus.

Uzstādītās stēlas vēsta par Jelgavas pilsētā un novadā dzimušajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, minot viņu vārdus, dienesta pakāpi un dzīves datus. Tāpat stēlas rotā iekalts Lāčplēša Kara ordeņa bareljefs, ordeņa devīze "Par Latviju" un Latvijas Brīvības cīņu norises gadskaitļi.

Pasākumā vairākkārt tika pieminēta simts gadus senā vēsture, atsaucoties uz žurnālista Jūlija Rozes atmiņām – viņš bijis viens no pirmajiem, kurš dokumentēja notikumus tikko pēc Jelgavas atbrīvošanas cīņu noslēguma. Klātesošie tika iepazīstināti ar J.Rozes rakstīto gan par tikšanos ar pulkvežleitnantu Andreju Krustiņu, kurš piedalījās Jelgavas atbrīvošanā un vadīja cīņu operācijas, gan to, kā tikko pēc Jelgavas atbrīvošanas, taisnības apziņas vadīti, latviešu karavīri turpināja Bermonta karaspēka izdzīšanu no Latvijas. Stēlu atklāšanu muzikāli pavadīja arī kora "Balti" dziedājums.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons, policijas Speciālo uzdevumu bataljons un pašvaldības policija, pārstāvji no Jelgavas pilsētas pašvaldības, kā arī citi viesi.

Foto: Eva Pričiņa