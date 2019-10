Jelgavas novadā ievieš pabalstu līdz 3500 eiro mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Jelgavas novada pašvaldībā tiek ieviests jauns pabalsts līdz 3500 eiro apmērā mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, aģentūru LETA informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Lai mājokļa vidi pielāgotu personai ar kustību traucējumiem, atvieglojot iespējas pārvietoties, nodrošināt sevis vai bērna aprūpi vai mazinātu vajadzību pēc citu personu palīdzības ikdienas sadzīvē, pašvaldība paredz kārtību pabalsta piešķiršanai, kas varētu kompensēt izdevumus nepieciešamajiem būvdarbiem vai iekārtu, ierīču iegādei atbilstoši individuālām vajadzībām. Noteikumi, kas apstiprināti aizvadītajā domes sēdē, paredz, ka pabalstu varēs saņemt personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un bērni ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas kā bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.

Pabalsta maksimālais apmērs ir noteikts 3500 eiro apmērā, un to varēs saņemt gan iekštelpu aprīkošanai ar nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem, gan pielāgojumu izbūvei kā iekštelpās, tā ārējā vidē. Summas apmērs tiks noteikts saskaņā ar ergoterapeita atzinumā norādītiem nepieciešamajiem pielāgojumiem un to izmaksām saskaņā ar iesniegto tāmi, kā arī Būvvaldes izsniegtu atzinumu.

Pretendējot uz pabalstu, būs jāievēro vairāki nosacījumi - personas dzīves vietai jābūt deklarētai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, arī mājoklim jābūt Jelgavas novadā, turklāt tam jābūt vai nu personas īpašumā vai ar viņu kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošas personas īpašumā, vai arī jābūt noslēgtam un uzrādāmam īres līgumam. Turklāt pašvaldība pabalstu izmaksu nodrošinās rindas kārtībā, ņemot vērā pieteikšanās secību. Reiz izmantojot šo pabalstu, atkārtoti uz to varēs pieteikties pēc trīs gadiem.

"Šie saistošie noteikumi ir viena no Labklājības pārvaldes iniciatīvām, kas izriet no ģimeņu rosinājumiem un aicinājumiem rast atbalstu vides pielāgošanai, kad vai nu kādam no ģimenes locekļiem ir kustību traucējumi vai kad bērnam, kam ir kustību traucējumi, pilnībā mainās sadzīves nosacījumi. Nereti tieši dažādi ierobežojumi ir kā šķērslis, lai cilvēks spētu ierastajā vidē nodrošināt elementāras lietas. Šis ir viens no pašvaldības sniegtiem un piedāvātiem instrumentiem, kā personas var pretendēt uz pabalstu - tiesa gan, pašiem būs jānodrošina šo tehnisko risinājumu organizēšana," skaidroja Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.

Pašlaik plānots, ka šim atbalsta veidam pašvaldība budžetā atvēlēs 10 500 eiro gadā un tas nozīmē, ka ik gadus to varēs saņemt trīs personas. Pašvaldība apzinājusi, ka pašlaik novada teritorijā ir teju 20 personas, tai skaitā četri bērni, uz kurām šāda veida atbalsts būtu attiecināms.

Pabalstu persona saņems nevis pirms darbu sākšanas, bet vien tad, kad mājokļa pielāgošanas darbi būs veikti - atbilstoši iesniegtajai maksājumu pamatojoša dokumenta kopijai. Ja mājokļa pielāgošanai būs nepieciešams saņemt būvatļauju, tad par mājokļa pielāgošanas pabeigšanu tiks uzskatīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Saistošie noteikumi "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai" pēc apstiprināšanas domē ir nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai un tie stāsies spēkā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ministrijas un publicēšanas pašvaldības izdevumā "Jelgavas Novada Ziņas", kas varētu būt decembrī vai 2020.gada janvārī.





Foto: pixabay.com