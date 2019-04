Jelgavas novadā līdz 100 eiro palielina bērna piedzimšanas pabalstu

Jelgavas novada pašvaldības piešķirtais bērna piedzimšanas pabalsts turpmāk būs 100 eiro, lēmusi novada dome.

Deputāti grozījuši saistošos noteikumus Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, palielinot pabalsta apmēru un paredzot, ka turpmāk ģimenei to būs tiesības saņemt, ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā teritorija neatkarīgi no deklarēšanās laika. Grozījumi saistošajos noteikumos arī paredz, ka pašvaldības piešķirtais bērna piedzimšanas pabalsts būs 100 eiro - par 20 eiro lielāks nekā līdz šim.

Izvērtējot dzimstības rādītājus Jelgavas novadā, secināts, ka pēdējos gados novadā deklarēto jaundzimušo bērniņu skaits samazinās, tāpēc pašvaldība ir ieinteresēta veicināt vecāku vēlmi savus bērnus ne tikai audzināt, bet arī deklarēt novada teritorijā, informēja novada pašvaldības Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece. Plānots, ka 2019.gadā vienreizējā pabalsta saņēmēju skaits būs ap 170.

Novadā tiks turpināta arī 712 eiro liela vienreizējā pabalsta izmaksa gadījumos, kad ģimenē piedzimst dvīņi, un 1423 eiro vienreizējā pabalsta piešķiršana gadījumos, kad ģimenē piedzimst trīs un vairāk bērni

Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams iesniegt atbilstošu iesniegumu Jelgavas novada Sociālajam dienestam. Jauno pabalsta apmēru Jelgavas novadā varēs piemērot pēc saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanas ministrijā un publicēšanas pašvaldības izdevumā.

Foto: pixabay.com