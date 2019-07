Jelgavas novada pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem

Šodien Jelgavas novada dome ārkārtas sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas paredz aizņēmuma ņemšanu 1 486 927 eiro apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šā gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un bija lemts tikt īstenotiem, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

“Attiecībā par minētajiem grants ceļu rekonstrukcijas projektiem, pašvaldība nospraudusi mērķi šajā gadā īstenot no pieciem vismaz trīs, nepieciešamības gadījumā kā priekšfinansējumu Valsts kases aizņēmuma vietā ieguldot budžeta līdzekļus. Saprotot, ka pašvaldības grants ceļu rekonstrukcijas projekti ir prioritāri, turklāt ES finansējuma piesaiste šiem darbiem nevar tikt vienkārši iesaldēta, Jelgavas novada pašvaldība veic budžeta grozījumus, atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kas paredzēja ņemt Valsts kases aizņēmumu kopumā par 5,9 miljoniem eiro.

Neesam vienīgā pašvaldība, kas pašlaik ir ķīlnieku lomā valdības lēmumu dēļ – apdraudēta ir ES finansējuma piesaiste, projektu realizācija, pabeigtās iepirkumu procedūras, kam jāaizsāk reāli būvdarbi, taču rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē nekust. Esam savu nostāju rakstiski pauduši gan vēstulēs Ministru prezidentam, Finanšu ministrijai, Zemkopības un Labklājības ministrijām, sarunas notikušas gan Lauku atbalsta dienestā, gan ar citām uzraugošajām institūcijām. Šajā situācijā pati valsts ir zaudētāja, jo pašvaldībām nav iespēju realizēt savlaicīgi un ilgtermiņā secīgi plānotos darbus” situāciju komentē izpilddirektore Līga Lonerte.

Pašvaldība no pieciem ELFLA apstiprinātajiem ceļa posmiem rekonstruēs trīs - Līvbērzes pagasta ceļa "Bāči - Jānīšu karjeras Nr.32" pārbūvi 1,77 kilometra garumā, Sesavas pagasta ceļa "Mednieki - Dravnieki Nr.8" pārbūvi 1,62 kilometra garumā un Kalnciema pagasta ceļa "Purmaļu ceļš Nr.32" pārbūvi 1,2 kilometra garumā". Projekta kopējās izmaksas ir 1,67 miljoni eiro, līdz ar to pašvaldībai attiecināmajām izmaksām nepieciešams 1 486 927 eiro kā priekšfinansējums. Ņemot vērā, ka Valsts kases aizņēmumu šajā brīdī projekta uzsākšanai nav iespēju saņemt, pašvaldība ir pārskatījusi visas pamatbudžeta izdevumu pozīcijas un investīciju projektus, atsakoties no ļoti būtiskiem darbiem vairākos pagastos, lai tikai varētu īstenot ceļu rekonstrukcijas un nepieciešamības gadījumā ieguldīt projektā budžeta līdzekļus.

Līdz ar to sarežģītā situācija ar aizņēmumiem pašvaldībai likusi atteikties no Būriņu tilta (Līvbērzē) rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošanas – 200 000 eiro apmērā, datortehnikas iegādes izglītības iestādēm – 93 100 eiro apmērā, Sesavas pamatskolas rotaļu laukuma un žoga izbūves – 350 000 eiro apmērā, Elejas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas 450 000 eiro apmērā, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 300 000 eiro apmērā, Vilces muižas kompleksa kultūrvēstures projekta 605 000 eiro apmērā, Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošanas un daudziem citiem darbiem. Visas šīs aktivitātes investīciju plānā tiek pārnestas uz turpmākiem gadiem atbilstoši finansēšanas iespējām.

Foto: no arhīva