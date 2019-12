Jelgavas novadā sveikti projektu konkursa “Mēs savai videi - 2019“ laureāti

Aktīva pilsoniskā iniciatīva apkārtējās vides labiekārtošanā, kas ik gadus vainagojas ar labiem rezultātiem pašvaldības finansētā projektu konkursā “Mēs savai videi - 2019” ir iemesls, kāpēc Jelgavas novada pašvaldība piektdien Līvbērzes kultūras namā organizēja pateicības pasākumu konkursa dalībniekiem. Šogad konkursā bija saņemti 36 projektu pieteikumi, bet atbalstītas 33 iedzīvotāju idejas. Apbalvojamo sarakstā ir seši projekti, kas saņem naudas balvu un vēl septiņiem projektiem godam pelnīta pateicība par veiksmīgu projektu īstenošanu, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Jelgavas novada pašvaldība projektu konkursu organizē jau astoto gadu, un tā mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

“2019. gadā projektu konkursā “Mēs savai videi - 2019” tika iesniegtas 36 idejas un projekti īstenoti 11 pagastos. No visām realizētajām projektu konkursa idejām, Jelgavas novada pašvaldības vērtēšanas komisija šogad izcēlusi trīs projektus - Atspulgu ielas kājceliņa atjaunošanu Platonē, atpūtas vietas nojumes ierīkošanu "Pelītēs" un Austrumu ielas 5 kāpņu telpas remontu,” stāsta projekta vadītāja Inese Skromane.

“Kopējais piešķirtais projektu finansējums ir 23 000 eiro, kas ļāva īstenot 33 iedzīvotāju ieceres ar maksimālo finansējumu vienam projektam līdz 700 eiro. Kopumā šogad projektu konkursa rezultāti priecē ar 17 labiekārtotiem daudzdzīvokļu namiem, sakārtotiem 6 rotaļu laukumiem, 2 stāvlaukumiem un 2 gājēju celiņiem, atjaunoti tiltiņi Vircavas parkā un Tīreļos, uzstādītas 3 atpūtas vietu nojumes, kā arī izveidota gadskārtu rituālu ugunskura vieta," turpina projekta vadītāja Inese Skromane.

Projekta “Vircavas parka laipiņu atjaunošana” finansējums izlietots impregnētu koka brusu, terases dēļu, skrūvju iegādei, un tā rezultātā Vircavas parkā sākotnēji plānoto divu laipiņu vietā tapušas trīs, lai parks var būtu plašāk pieejams un sakoptāks.

Tāpat kā teātris sākas ar priekškaru, daudzdzīvokļu mājas sākas ar kāpņu telpu. Tieši kopējā ”ieejas telpa” rada atmosfēru - vai nu tie ir dažādi uzraksti uz sienām, skrāpējumi, vai svaigas krāsas smarža. Lielākā mūsu kāpņu telpas problēma bija kāpnes. To segums - linolejs savu laiku jau bija nokalpojis un izskatījās ļoti neestētisks un bīstams — deformējies un bojāts. Tāpēc iniciatīvas grupa no Bērvircavas īstenoja projektu “Sapņi, kas piepildās”. Kāpņu telpas kosmētiskais remonts prasīja gana daudz darba – vispirms vecais linolejs, kas 70 gados bijis pielīmēts ar piķi, bija jādemontē, un tad atsegtais laukums jānoklāj ar neslīdošas virsmas grīdas flīzēm, kas kalpos ilgāk, ir ērtākas, drošākas lietošana un kopšanā, izskatās daudz estētiskāk nekā ierastā betona grīda. Projekta īstenošanas laikā iesaistījās teju visi kāpņu telpas iedzīvotāji. Pētera vadībā tika notīrīts vecais sienu un griestu krīta balsinājums. Lielākos darbus, kas saistīti ar griestu un sienu gruntēšanu, špaktelēšanu un slīpēšanu, veica Andris. Zemnieku saimniecība ”Rudeņi” nodrošināja ar stalažām, trepēm un citiem palīgmateriāliem. Griestu un sienu krāsošanā piedalījās visi kāpņu telpas vīri. Sievietes, savukārt veica telpu uzkopšanu, metāla margu un elektrosadales skapju krāsošanu. Vēl tika nomainīti vecie elektrības slēdži un uzstādītas jaunas ekonomiskās sienas lampas.

Elejas pagastā par atjaunotu smilškasti, soliņiem, sētiņu, lai atdalītu automašīnu stāvvietu no bērnu rotaļu laukuma, var priecāties Parka ielas iedzīvotāji, kas realizēja projektu “Rotaļu laukuma labiekārtošanas Elejas pagasta Parka ielā”.

Iniciatīvas grupai viss ir izdevies kā plānots, tikai laika posmā no plāniem līdz reālajiem darbiem paspēja kāpt materiālu cena. Arī apstādījumiem plānotos ceriņus nav sanācis iegādāties, taču to no pašu naudas plānots paveikt pavasarī.

Vilces pagastā atzinīgi novērtējams projekts “Austrumu ielas 5 - kāpņu telpas remonts”.Līdzšinējā kāpņu telpa nebija remontēta vairāk nekā 30 gadus, līdz projekta ietvaros nomainot vecos logus pret jauniem stikla pakešu logiem, renovējot sliekšņa nojumītes jumtu, veicot kāpņu telpas ugunsdrošību un informatīvo drošības uzlīmju izvietošanu, panākts pavisam cits rezultāts. Ienākot kāpņu telpā un ieraugot tik skaistu un gaišu atmosfēru, varot pat saklausīt ovācijas un slavinājumus.

Valgundē, lai taptu brīvdabas mācību klase, iecere bija izveidot atpūtas vietas nojumi - lapeni. Tā kalpos gan tad, kad tiek rīkotas nometnes, gan kā atpūtas vieta, lai patvertos no karstuma vai lietus. Gatavojot šo nojumi, dzima vēl daudz jaunu ideju, kā paplašināt teritorijas iekārtošanu.

Platones pagastā Atspulgu ielas mājas iedzīvotāju iniciatīvas grupa atjaunoja gājēju celiņu. Esošais betona celiņš bija izdrupis, būvēts 1969. gadā, arī kanalizācijas akas vāks tā zonā kļuvis apdraudošs. Projekts vienoja divu māju iedzīvotājus un ar sava darba ieguldījumu viss tāmes ietvaros izdevies labi. Atjaunojamais laukums ir 59 kvadrātmetru liels. Atjaunojot celiņu, tajā iemūžināts iniciatīvas grupas nosaukums jeb saīsinājums. Kāds ir atšifrējums? Galvenie darbu veicēji bija – pensionārs, galdnieks un policists, tāpēc iniciatīvas grupu sauc PenGalPols19.

Pēdējos trīs pieminētos projektus Jelgavas novada pašvaldība izvirzījusi Latvijas pašvaldību savienības izveidotās apvienības “Sabiedrība ar dvēseli –Latvija” konkursam, kur šādi iedzīvotāju iniciatīvas projekti sacenšas jau Latvijas mērogā.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība