Ar plašu programmu atzīmēs Ziemassvētku kauju simtgadi

No 5. līdz 7. janvārim plānoti Ziemassvētku kauju simtās gadadienas atceres pasākumi, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Konferencē «Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un tagad – kultūrvēsturiskais mantojums» Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 5. janvārī no pulksten 10 uzstāsies lektori ar stāstījumu par Ziemassvētku kauju nozīmību Latvijas vēsturē, to vērtējumu mūsdienās, cīņu atspoguļojumu tā laika presē un tamlīdzīgi. Konferencē aicināts piedalīties ikviens interesents.

6. janvārī tiek organizēts piemiņas pasākums Rīgas Brāļu kapos.

Savukārt 7. janvāra pasākumi tiks atklāti ar Ziemassvētku kauju orientēšanās komandu sacensībām – rogainingu. Jau no pulksten 10 interesenti aicināti pulcēties pie Kalnciema vidusskolas, no kurienes dalībnieki tiks vesti pa vēsturiskām vietām, kur pirms simt gadiem notika Pirmā pasaules kara kaujas. Komandām būs jāpārvietojas apvidū un noteiktā laikā brīvi izvēlētā secībā jāapmeklē kontrolpunkti. Šis ir maksas pasākums, kuru organizē orientēšanās klubs «Alnis» sadarbībā ar Jelgavas novada Sporta centru un Ziemassvētku kauju muzeju.Pieteikties sacensībām var līdz 3. janvārim Jelgavas novada Sporta centra mājas lapā www.jnsc.lv.



Pulksten 13 Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā sāksies Ziemassvētku kaujām veltīts piemiņas dievkalpojums. Bet pulksten 13.30 Babītes novada Antiņu kapsētā paredzēts kritušo strēlnieku piemiņas brīdis.

Kā jau ierasts, arī šogad Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novada Valgundes pagasta «Mangaļos» tiks rīkota Pirmā pasaules kara kaujas rekonstrukcija. Pulksten 15 tiks atklāts jauns brīvdabas ekspozīcijas elements – betona ugunspunkts. Muzejā jau līdz šim bija skatāmi daļēji atjaunotie vācu nocietinājumi, bet, lai apmeklētāji vēl labāk izprastu latviešu strēlnieku grūtības, atjaunots arī betona aizsargbūves paraugs.

Pēc solījuma «Mangaļos» pulksten 16 jaunsargi kopā ar zemessargiem dosies septiņus kilometrus garā lāpu gājienā uz Ložmetējkalnu. Gājienā aicināts piedalīties ikviens, kurš gatavs aptuveni divu stundu garai pastaigai, kas vedīs gar vairākiem piemiņas akmeņiem, uz kuriem iegravēti latviešu strēlnieku pulku nosaukumi. Lāpu gājiens noslēgsies Ložmetējkalnā, kur pulksten 18 pasākums turpināsies ar svinīgu atceres koncertu un atmiņu ugunskuriem. Dalību svētku kulminācijas pasākumā Ložmetējkalnā apstiprinājis arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kuram tiks pasniegta Latvijas Bankas kolekcijas monēta, kas veltīta Ziemassvētku kauju gadskārtai.

Uz atceres pasākumiem 7. janvārī no Jelgavas tiks nodrošināts bezmaksas transports. Pulksten 14 autobuss izbrauks no Jelgavas Sv.Annas baznīcas uz «Mangaļiem» Valgundes pagastā, savukārt aptuveni pulksten 21 autobuss dosies no Ložmetējkalna uz Jelgavu.

Pasākumu apmeklētāji jau iepriekš aicināti iepazīties ar satiksmes organizāciju muzeja apkārtnē.





Foto: Raitis Puriņš