Ar varu izvelkot ārā no 28 kvadrātmetru mājas pensionāru un invalīdu Genādiju Borisanu, kurš Kalnciemā Lielupes ielas galā “Luģos 1” šo ēku bija nelikumīgi uzbūvējis, otrdienas rītā sākās Jelgavas novada pašvaldības rīkotie pasākumi šo nelikumību novēršanai.

Notikuma vietā, kas bija ierobežota ar lentēm, darbojās pašvaldības policisti un kādas apsardzes firmas darbinieki, kā arī dežurēja ātrā medicīniskā palīdzība. Vīri atstarojošās vestēs nesa ārā no mājas G.Borisana un viņa sievas Valentīnas Rudenko iedzīvi, ko krāva automašīnā. Pakāpeniski tika demontēta arī pati ēka. Vispēdīgi to veica ar lielu ekskavatoru, kura atvešanas laikā uz brīdi tika slēgta šoseja. Klāt bija arī V.Rudenko, kas raudāja un izkliedza pārmetumus pašvaldībai par to, ka notiek vardarbīga strīdu risināšana.







Foto: Gaitis Grūtups.