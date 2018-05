Astoto gadu aicina Jelgavas novada svētki

Piedāvājot plašu pasākumu programmu – amatierkolektīvu un skolēnu kolektīvu lielkoncertu, pieklusinātas mākslas baudīšanu mūzikas pavadījumā pie Tējas namiņa, radošas, izzinošas un fiziskas aktivitātes visai ģimenei Elejas parkā, kā arī Latvijā iemīļotu mūziķu koncertus, ielu vingrotāju un uguns šovus –, Jelgavas novada pašvaldība 19. maijā Elejas muižas parkā aicina uz astotajiem novada svētkiem . Pirmo reizi svētkus bagātinās uguņošana, kuras norisi ar ziedojumiem aicināti atbalstīt novada uzņēmēji un iedzīvotāji.

Svētku moto jau otro gadu ir “Mirklis laika rāmītī”. Tas aicina apzināties, ka savas dzīves laikā nepieciešams kolekcionēt pēc iespējas vairāk atmiņās paliekošu brīžu, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Svētku noformējumā šogad dominēs spoguļi, Elejas parks uzplauks kustīgā, mirdzošā atspulgā – tagadnes atspulgā. Spoguļi ietērps parku, ļaujot ieraudzīt sevi un citus mirklī.

“Organizējot Jelgavas novada svētkus, domājam par to, lai Elejas parku un kopā būšanu varētu izbaudīt ikviens, īpaši amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, tādēļ viņu koncerts plānots dienas pirmajā pusē, bet pēc tam dziedātāji un dejotāji varēs kopīgi izbaudīt pārējo svētku programmu un balli. Tas ir koncepts, ko par labu atzinuši novada kultūras darba vadītāji,” Jelgavas novada svētku ideju ieskicē novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad aktivitātes un koncerti aptvers visu parka teritoriju. Uz Elejas parka galvenās ieliņas atradīsies informācijas punkts, kur ikviens varēs iepazīties ar svētku programmu un pasākumu norises vietām.

“Esam centušies saglabāt tradicionālās aktivitātes, pie kurām pērn veidojās pat rindas. Tāpat esam pagarinājuši aktivitāšu norises laiku – tās Elejas parkā būs atvērtas no pulksten 14 līdz 21, paredzot gan aktīvas izklaides, gan arī atpūtas zonas,” turpina A.Liekna.

Māksla romantiskās noskaņās

“Mūzika un romantiska gaisotne piestāv Tējas namiņam, tādēļ arī šogad svētkos tā būs vieta, kur baudīt mākslu, mūziku, iedzert tēju un relaksēties,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste Annija Klovāne.

No pulksten 14 līdz 17 pie Tējas namiņa svētku dalībniekiem būs iespēja vērot mākslas darbu tapšanas procesu – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veidos mākslas aleju, skatītāju acu priekšā radot gleznas par vienotu tematu. Tāpat mākslas alejā atradīsies vairākas teltis, kurās būs apskatāmi audzēkņu iepriekš radītie darbi, – tās būs kā nelielas mākslas galerijas.

“Interesenti varēs ne vien vērot jaunos māksliniekus darba procesā, bet arī iesaistīties tajā paši – pie Tējas namiņa atradīsies liels audekls, uz kura māksliniece būs ieskicējusi darba fonu un motīvu, aicinot ikvienu papildināt gleznu ar kādu elementu. Šogad atmosfēru pie Tējas namiņa bagātinās arī muzikāli priekšnesumi – klātesošie varēs baudīt elektriskā čella skanējumu “Elemental Cello” izpildījumā, kā arī citu instrumentālistu sniegumu – muzicēs Alise Bētiņa, Anda Silgaile, Viktorija Žukova un Elīza Sestule, papildina A.Klovāne.

Pērn lielu interesi raisīja iespēja tapt iemūžinātiem karikatūrās, tādēļ šogad pie Tējas namiņa darbosies divi pazīstami karikatūristi – Gatis Šļūka un Jūlija Bulikina –, svētku dalībniekiem sniedzot iespēju ieraudzīt sevi karikatūrista acīm. Apmeklētāji būs aicināti arī iemūžināt savas svētku sajūtas fotostūrītī un iedzert tēju.

No kora mūzikas līdz džezam

“Daces Vilnes režijā svētku lielkoncerts veidots, iesaistot visu paaudžu kolektīvus – skolēnu un pieaugušo dziesmu un deju kolektīvus, Jelgavas koru apriņķa kori no Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas, Ozolnieku un Olaines novada, kā arī vieskorus “Mežotne” un “Tērvete”. Svētku koncerts noslēgsies ar daļu repertuāra no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļā”. Lielkoncertā piedalīsies divi solisti – mūsu novadniece Anete Kotoviča un Daumants Kalniņš,” stāsta A.Liekna.

Savukārt vakara daļā koncertā uzstāsies grupa “Carnival Youth”, kas pērn izdeva mūzikas albumu latviešu valodā, un dziesmas no šī albuma viņi sola izpildīt arī novada svētku koncertā. Tāpat klausītājus priecēs grupa “Auļi”, kuru caurvij latviskums un uzlādējoša enerģētika. Turpinājumā uzstāsies Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends ar solistiem Aiju Vītoliņu un Daumantu Kalniņu.

“Gatavojoties novada svētkiem un Latvijas valsts simtgadei, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends strādāja pie sava pirmā studijas albuma izdošanas – mūzikas albums apkopo latviešu džeza mūziku no klasikas līdz mūsdienu jaunajiem autoriem. Tajā var dzirdēt Gunāra Rozenberga, Raimonda Paula, Daumanta Kalniņa, Kristapa Vanadziņa un citu mūzikas autoru darbus. Domāju, ka šis latviešu džeza mūzikas albums būs augstvērtīgs mūsu novada reprezentatīvais materiāls,” tā A.Liekna.

Koncertprogrammu, kas uz Elejas estrādes skatuves notiks no pulksten 15 līdz 23, noslēgs balle ar grupu “Tērvete”, kas kopā ar dejot gribētājiem būs līdz pat trijiem rītā.

Parks – lieliem un maziem

Svētku gaitā parkā notiks aktivitātes visai ģimenei. Interesenti varēs gan apmeklēt dažādas radošās darbnīcas, piemēram, automodeļu darbnīcu, ko īpaši iecienījuši puiši, keramikas, vizuāli plastiskās mākslas darbnīcas, gan piedalīties izzinošās aktivitātēs, ko piedāvās Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola, Valsts policija un “Europe Direct” informācijas centrs Jelgavā.

“Parkā būs piepūšamās atrakcijas lielākiem un mazākiem svētku apmeklētājiem. Tāpat varēs spēlēt lielās koka galda spēles un piedalīties veiklības atrakcijās, kā arī izmēģināt savus spēkus mobilajā virvju trasē, kas šogad būs nevis horizontāla, bet vertikāla. Būs arī klinšu siena un mini zoo. Bet ekstrēmo sporta veidu cienītāji varēs dzīvot līdzi velotriāla šovam, kas parkā notiks no pulksten 14 līdz 15, interesentiem sniedzot iespēju arī pašiem izmēģināt savus spēkus velo līdzsvara atrakcijās. Sadarbībā ar “Greentrials” esam izveidojuši velo līdzsvara trenažieru jeb atrakciju komplektu, kas katram ļaus izbaudīt divriteņu, triku un līdzsvara maģiju. Velobraukšana un triku izpildīšana no cilvēka prasa labu līdzsvara izjūtu un ķermeņa kustību brīvību, tāpēc atrakcijas veidotas kā līdzsvara trenažieri veloformātā. Bet uz lielās skatuves svētku dalībniekus priecēs “Street Warriors” šovs, kurā ielu vingrotāji uz stieņiem demonstrēs spēka vingrinājumus un akrobātiku mūzikas pavadījumā. Šoreiz parkā būs arī sajūtu teltis, kurās lieli un mazi varēs izbaudīt relaksācijas rituālus pirtnieces, dūlu, SPA speciālistu vadībā, kā arī radoši darboties. Būs vigvama tipa teltis, kurās ikviens varēs atpūsties no svētku dunas, atsēsties un pat atgulties, lai uzņemtu spēkus tālākai svētku baudīšanai,” svētku aktivitātes raksturo Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inese Cinovska.

Būs iespēja rast jaunas idejas, noderīgas lietas un garšas mājražotāju un amatnieku tirdziņos. Jelgavas novada svētku tirdziņš ir kļuvis par iecienītu notikumu gan apmeklētāju, gan pašu tirgotāju vidū.

No pulksten 16 līdz 18 sadarbībā ar Jelgavas Māmiņu klubu notiks mazuļu rāpošanas sacensības. Rāpošanas čempionāts paredzēts vairākās vecuma grupās – no vecuma, kad bērniņš sāk rāpot, līdz pat gadu veciem un vecākiem puišiem un meitenēm. Vecāki mazos sacensību dalībniekus varēs reģistrēt uz vietas – iepriekš nav jāpiesakās. Pasākumā aicināta iesaistīties visa ģimene – ja bērniņš vēl nerāpo, distanci ar bērnu mugurā var veikt arī kāds no vecākiem.

Skanīgs svētku noslēgums ar uguņošanu

Pirmo reizi Jelgavas novada svētkos debesis virs Elejas parka iekrāsos uguņošana, ko muzikāli bagātinās dziedātājas Antras Stafeckas dziesma “Maldugunis dzēšot”. “Klausoties šo dziesmu, mūs uzrunāja tās patriotiskais teksts, tādēļ uguņošanu esam ieplānojuši kā priekšnesumu, kas pastiprinās dziesmas vēstījumu,” skaidro A.Liekna, papildinot, ka uguņošana ieplānota dziesmas garumā. Bet pirms tās uz svētku lielās skatuves notiks uguns šovs – uguns mākslas meistari demonstrēs elpu aizraujošus trikus.