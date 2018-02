Ar nākamo – 2018./2019. – mācību gadu Glūdas pagastā pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis” plānots pievienot Šķibes pamatskolai, informē Jelgavas novada domes pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Lēmums paredz mainīt iestāžu administratīvo un metodisko pakļautību, bet tas nemainīs izglītības iestāžu atrašanās vietu, un audzēkņi turpinās izglītoties esošajās telpās.



Kompetencēs balstītas mācību pieejas ieviešana izglītības sistēmā ar nākamo mācību gadu ir aktualitāte visas valsts līmenī. Tas paredz izglītības procesa ciešāku saistību ar reālo dzīvi un pedagogu aktīvāku sadarbību dažādās mācību priekšmetu jomās. Tāpat tas skar jautājumu par iespējamo skolas gaitu uzsākšanu 1. klasē no sešu gadu vecuma, sākot ar 2019./2020. mācību gadu.

Ņemot vērā tuvojošās pārmaiņas izglītībā, Jelgavas novada Izglītības pārvalde ar pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” pievienošanu Šķibes pamatskolai saredz veiksmīgu un harmonisku izglītības procesa nodrošinājumu audzēkņiem no pusotra gada vecuma līdz pat pamatskolas beigām. Pašlaik pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” kopā izglītojas 104 bērni piecās vecuma grupās.

“Jelgavas novadā pirmsskolas izglītības programmu īsteno trīs pirmsskolas izglītības iestādēs un deviņu skolu pirmsskolas grupās. Abas Glūdas pagasta izglītības iestādes atrodas pagasta centrā, viena otrai blakus. Izskatot iespējamos turpmākos scenārijus un izvērtējot prognozes attiecībā uz efektīvāku pārvaldību, pieņēmām lēmumu par abu iestāžu apvienošanu. Šķibes pamatskola ir viena no tām izglītības iestādēm, kas piedalās jaunās izglītības satura reformas “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” pilotprojektā. Lai nodrošinātu bērniem harmoniskāku un vieglāku iekļaušanos pamatizglītības programmā, proti, pāreju no bērnudārza uz skolu, bija jāpieņem lēmums, kā veiksmīgāk to īstenot. Apvienojot abas iestādes, jautājums atrisinās pašsaprotamāk,” skaidro Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Lai gan PII “Taurenītis” tiks pievienota Šķibes pamatskolai, bērnudārza bērni un darbinieki turpinās darbu ierastajās telpās.

Ņemot vērā, ka ilggadējā Glūdas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja Valentīna Saviča kompetencēs balstītas izglītības pilotprojekta laikā ir iemantojusi padomdevēja prasmes metodiskajā darbā, atsaucoties uz Izglītības pārvaldes piedāvājumu, tieši viņa varētu kļūt par izglītības procesa konsultantu un metodisko vadītāju visa novada izglītības iestāžu pārejā uz kompetencēs balstīto mācību saturu. Šķibes pamatskolas direktore Sandra Pluģe turpinās savu darbu direktores amatā jau kā divu apvienotu iestāžu vadītāja. Savukārt pirmsskolas metodisko darbu turpinās vadīt direktores vietniece pirmsskolas izglītības jomā Ilze Lomakina.

Lai realizētu strukturālās izmaiņas, Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvalde sadarbībā ar abām izglītības iestādēm nepieciešamās darbības pakāpeniski uzsāks pēc 28. februāra domes sēdes, ja lēmumprojekts tiks apstiprināts.





Foto: Raitis Puriņš