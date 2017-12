Deputāts Rimša atvainošanos gaida, kājās stāvot

Jelgavas novada domes deputāts Kārlis Rimša paziņojis, ka, gaidot atvainošanos no domes piesaistītā jurista Dzintara Lagzdiņa, nolēmis turpmākās domes sēdes vadīt, kājās stāvot. Domstarpības starp K.Rimšu un Dz.Lagzdiņu izcēlās sēdē, kurā K.Rimša prasīja atsaukt, viņaprāt, juridiski nekorekto informāciju par Kalnciema iedzīvotāju Valentīnu Rudenko, kas no pašvaldības iznomātajā zemē bija nelikumīgi uzbūvējusi ēku (oktobrī Jelgavas novada pašvaldība to piespiedu kārtā nojauca). Dz.Lagzdiņš uz šo K.Rimšas prasību reaģēja tā, ka deputātu nosauca par sabiedrības maldinātāju.



K.Rimša skaidro, ka savulaik Kalnciema pilsētas dome V.Rudenko bija iznomājusi zemi ar apbūves tiesībām. Tādēļ nebija korekti domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem televīzijas intervijā teikt, ka V.Rudenko bija iznomājusi zemi sakņudārzam un tad nelikumīgi tur uzcēlusi māju. “Es saprotu, ka domes priekšsēdētājs var izteikties juridiski neprecīzi jeb “sadzīviski”, kā tika vēlāk paskaidrots. Taču no pašvaldību apkalpojoša jurista es varu prasīt precizitāti,” teic deputāts. No pašvaldības puses izplatīta nepareiza informācija arī par to, ka V.Rudenko pēc administratīvā soda saņemšanas bija turpinājusi būvēt nelikumīgo ēku.

Jelgavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Kaņepone norāda, ka jautājums par to, vai deputātam sēdē sēdēt vai stāvēt kājās, ir viņa paša izvēle. Pašvaldības pārstāve apstiprināja, ka novembra domes sēdē, kas ieilga līdz četrām stundām, K.Rimša tiešām visu laiku stāvēja kājās.







Foto: Raitis Puriņš