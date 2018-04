Izlaiduma C klases audzēkņiem no savas Lielplatones skolas aiziet negribas (FOTO)

Ja dažam labam skolēnam, kas mācās vispārizglītojošajā skolā, bezbēdīgi pajautā, vai viņš vispār grib iet uz skolu, bieži vien atbilde ir: “Nē!” Sevišķi pavasarī, kad saulīte spīd, netrūkst arī bastotāju, kas stundu laikā atrod ko patīkamāku par kāpšanu zināšanu kalnā. Taču, uzdodot šo jautājumu Lielplatones internātpamatskolas izlaiduma C klasē, kur mācās jaunieši ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, atbilde ir cita. Ne visi no viņiem spēj skaidri runāt, taču attieksme iezīmējas diezgan skaidri – skolā viņi jūtas labi un nevēlas no tās iet prom. Šos īpašo rūpju jauniešu jeb “cēcīšu” (tā internātpamatskolās mīļi sauc C klases audzēkņus) izpratnē “iet prom” nozīmē zaudēt iespēju būt sabiedrībā un palikt savas mājas sienās.



Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 12. aprīļa “Zemgales Ziņās”