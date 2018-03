Izsludināts konkurss uz aprūpes centra "Ziedkalne" vadītāja amatu

Līdz 19. aprīlim kandidāti var pieteikties konkursā uz valsts sociālās aprūpes centra (SAC) "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" vadītāja amatu, liecina iestādes publiskotais sludinājums.

No pretendentiem tiek prasīta otrā līmeņa augstākā izglītība, darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā. Tāpat vēlama darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana. Kandidātiem būs nepieciešama prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, kā arī spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus. Tāpat no potenciālā SAC vadītāja prasa iemaņas darbā ar datoru, savukārt pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Vadītājam tiek piedāvāts 1138–1281 eiro atalgojums.

"Ziedkalnei" nepieciešams arī Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs, kā arī citi darbinieki – medicīnas māsa, virtuves darbinieks.

Jau ziņots, ka marta sākumā darbu pametušas "Ziedkalnes" vadītāja Aija Petuhova un viņas vietniece Inta Ozola.

"Zemgales" direktors Ilgonis Leišavnieks aģentūrai LETA stāstīja, ka pērn ierosinātās disciplinārlietas laikā secināts, ka abas darbinieces nevar turpināt darbu, ņemot vērā nodarījumus pret klientiem un iespējamās sekas. Arodbiedrība nepiekrita Petuhovas un Ozolas atlaišanai no darba, SAC vērsās tiesā, lai atbrīvotu viņas no amata ar tiesas lēmumu, taču abas darbinieces izvēlējās uzteikt darbu pašas.

Pašlaik, kamēr "Ziedkalnei" netiks atrasta jaunā vadība, filiāles darbu organizē SAC "Zemgale" filiāles "Lielbērze" vadītājs Uldis Paukšens.

Pret Petuhovu sākta disciplinārlieta, kas saistīta ar nodarījumiem kādam klientam. Sīkāk notikušo Leišavnieks nekomentēja, jo tā esot ierobežotas pieejamības informācija, taču skaidroja, ka policijā ir ierosināta krimināllieta. Krimināllikuma nodaļa "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību" paredz sodus tostarp par izvarošanu, pavešanu netiklībā, seksuālu vardarbību.





Foto: no arhīva