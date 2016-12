Pēc divarpus gadu ilga zemo piena iepirkuma cenu perioda Latvijā piens atkal kļūst dārgāks. Piena cena augusi arī tirdzniecībā, kas sit pa maciņu pircējiem. Eksperti to skaidro ar piena tirgus plašāku pavēršanos Ķīnā, ar jaunu piena pārstrādes rūpnīcu Polijā, sausumu Jaunzēlandē, kas ir viena no pasaulē lielākajām piena ražotājām. Tā vai citādi, bet Latvijas piensaimnieki atkal var uzelpot un plānot saimniecību attīstību. Tā tas ir arī Glūdas pagasta «Putriņās», kur 200 lopu ganāmpulkā ir 105 slaucamas govis. «Godīgi sakot, ja piena cenas nebūtu cēlušās, ar mūsu ganāmpulku būtu cauri. Visu vasaru skatījāmies, vai govis nenāksies likvidēt. Bija parādi par elektrību. Primārais, protams, ir banka. Tieši aizņēmuma dēļ māte, būdama ekonomiste, mums pierādīja – vēl kāds laiks ir jāiztur,» stāsta Jānis Veidliņš, viens no «Putriņu» saimniekiem.



