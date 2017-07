Jelgavas novadā izzāģēs bīstamos kokus

Jelgavas novada dome 28. jūnija sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz vairāku pagastu teritorijā uzsākt lielu, bet bīstamu koku izzāģēšanu, informē pašvaldība.



Vircavas, Sesavas, Elejas, Platones un Lielplatones pagastā kopā tiks nozāģēti 75 dažādi koki. Daļu koku varēs tikai apzāģēt, jo Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā secināts, ka kokos atrodamas īpaši aizsargājamas kukaiņu un augu sugas.

Vircavas, Sesavas, Elejas, Platones un Lielplatones pagastā koki vērtēti, pamatojoties uz pagastu pārvalžu vadītāju iesniegumiem. Lielākoties kokus nepieciešams nozāģēt, jo tie ir bīstami cilvēkiem un apdraud iedzīvotāju īpašumus.

“Bīstamie koki galvenokārt atrodas muižu parkos – vienmēr īpaši saudzēti, arī pret zaru izzāģēšanu. Lai attīrītu vēsturisko parku teritoriju, pašvaldībai jāsaņem atzinums ne vien no Dabas aizsardzības pārvaldes, bet arī no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Lielākoties atbildīgo institūciju atzinumi ir apstiprinoši, bet dažkārt gadās, ka iecerētos kokus aizliedz nozāģēt. Iemesls ir atklātās aizsargājamās kukaiņu vai augu sugas. Šādos gadījumos koku nav atļauts pilnībā nocirst, lai pasargātu kukaiņus vai augus, būtiska ir koka vainaga veidošana – nozāģējot nokaltušos zarus vai veicot koka apzāģēšanu trīs līdz četru metru augstumā no sakņu kakla. Šāda situācija ir Sesavas pagastā, kur īpašumā “Skursteņmuiža” liepu dobumos konstatēti marmora rožvaboļu kāpuru ekskrementi. Savukārt Bērvircavas parkā uz liepu mizas līdz divu metru augstumam konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta,” stāsta Īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciāliste Dace Gražule.

Lai informētu pagastu iedzīvotājus par plānoto koku izzāģēšanu, iepriekš pašvaldība rīkoja publiskās apspriešanas. Ar publiskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties gan Jelgavas novada izdevumā un mājaslapā, gan pagastu pārvaldēs.

Vircavas pagasta parkā plānots nozāģēt četrus ošus, sešas liepas un sešas kļavas. Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā īpašuma pusi. Atsevišķi koki aug grāvja gultnē, traucējot ūdens atvadi. Bīstamu koku nozāģēšana plānota Sesavas pagastā – Sesavas parkā tiks nozāģēta viena apse, pie Sesavas pamatskolas plānots nozāģēt 17 bērzus, divas apses un divas liepas. Savukārt Bērvircavas parkā plānots nozāģēt vienu melnalksni. Realizējot projektu “Elejas parka dīķa atjaunošana Elejas pagastā, Jelgavas novadā”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atļāvusi nozāģēt tikai vienu liepu. Platones pagastā pie Lielvircavas pamatskolas tiks zāģēta viena Eiropas lapegle, septiņi oši, deviņas liepas un viens ozols. Savukārt Lielplatones pagasta muižas parkā tiks nozāģēts osis, kas ir pilnībā nokaltis, bet Sidrabes parkā tiks nozāģēti 16 bērzi, kas ir bojāti un bīstami.

Par konkrēto koku nociršanu atbildīga ir katra pagasta pārvalde, kura ik gadu savā budžetā atvēl zināmu naudas summu bīstamo koku likvidēšanai.

Kokmateriāli no nocirstajiem kokiem ir pašvaldības īpašums, kuri tiek izmantoti visbiežāk dažādu iestāžu apkurei.





Foto: Jelgavas novada pašvaldība