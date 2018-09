Jelgavas novada pirmklasnieki stādīs Laimes kokus

Lielās talkas organizatori pasaules talkas dienā, 15. septembrī, aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju savā īpašumā – dārzā, pagalmā, mežā vai pļavā – iestādīt koku Latvijas nākamajai simtgadei, dēvējot to par Laimes koku. Lai padarītu Latviju zaļāku, organizācija aicinājusi iesaistīties arī pašvaldības.



Pasākumam piešķirot simbolismu un paliekošu vērtību, Jelgavas novads kociņus stādīt aicinājis novada izglītības iestādes, kur mācību gaitas sāk pirmklasnieki. Tad pēc gadiem, atbraucot uz absolventu salidojumu, Laimes koki skolu pagalmos varētu tikt no jauna sameklēti, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga Kapša. Kopumā varētu tikt iestādīti 15 pīlādži – katrs savā skolas pagalmā, kur vien šogad mācības sāk pirmā klase.



Līdztekus Jelgavas novada izglītības iestādēm akcijā iesaistīties aicināti arī iedzīvotāji, ģimenes, ie­stādes un kolektīvi.

Šogad septembrī arī Latvija iesaistīsies talku organizētāju apvienības “Let’s Do It! World” rīkotajā līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaulē. Talkošana sāksies Jaunzēlandē pulksten 10 pēc vietējā laika un sekos Saulei visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas, noslēdzoties Havaju salās. Plānots, ka tajā iesaistīsies brīvprātīgie no vairāk nekā 150 valstīm.

Latvijā pasaules talkas dienā atkritumu vākšana netiks organizēta, bet Lielās talkas organizatori aicina atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu.

Pēc talkas noslēguma Jelgavas novada pašvaldība iecerējusi savā mājaslapā izveidot vienojošu fotoattēlu galeriju ar novada iedzīvotājiem un viņu paveikto. Lai īstenotu ideju, pašvaldība aicina fotoattēlus iesūtīt ne vien Lielās talkas organizatoriem, bet arī pašvaldībai.