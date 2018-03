Jelgavas novadā skolēni “B-buss” autobusos var norēķināties elektroniski

Jelgavas novada skolēniem, kas ikdienā izglītības iestādēs nokļūst, izmantojot autobusa pārvadātāja “B-buss” pakalpojumus, līdz ar 1. martu pilnībā nodrošināta iespēja autobusos norēķināties ar personalizētām e-kartēm, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Jauno sistēmu, sadarbojoties ar pārvadātāju, pašvaldība sāka īstenot gada sākumā, kad Valgundes un daļēji arī Vircavas, Elejas, Līvbērzes, Aizupes, Svētes, Sesavas, Vilces un Zaļenieku skolu audzēkņiem tika izsniegtas pirmās e-kartes.

Pašvaldība jau ir apzinājusi visus novada skolēnus, uz kuriem jaunā kārtība attiecas, un kopā tie ir 380 bērni. E-karšu sistēmu pašvaldība varēja ieviest, sadarbojoties ar pārvadātāju “B-buss”, kurš no savas puses nodrošināja biļešu elektroniskās uzskaites sistēmas ieviešanu autobusos.

“Izvērtējot norēķinus ar e-karti pirmajos mēnešos, varam secināt, ka tā ir būtiska priekšrocība kā pasažieru pārvadātājam, tā arī pašvaldībai. Biļešu iegāde notiek elektroniski, un pašvaldība dotāciju braucienu izmaksu kompensācijai var nodrošināt pēc detalizētas uzskaites. Savukārt vecāki kā būtiskāko priekšrocību min faktu, ka vairs nav jāraizējas par skaidras naudas uzticēšanu bērnam un mēnešbiļetes regulāru iegādi. Ir patiess gandarījums, ka pašvaldībai izdevies vienoties ar konkrēto pārvadātāju. Pašvaldības interesēs būtu, ja elektronisko karšu sistēmu ieviestu arī citi autobusu pārvadātāji, jo novadā salīdzinoši daudz bērnu izmanto dažādus starppilsētu autobusu reisus, lai nokļūtu uz izglītības iestādēm. Pašvaldība ceļa izdevumus uz skolu un no skolas uz mājām atmaksā visiem novada skolēniem neatkarīgi no tā, kādu sabiedrisko transportu bērns izmanto. Līdz ar to skolēniem nākas krāt autobusa biļetes kā attaisnojošu dokumentu un mēneša beigās iesniegt pagastu pārvaldēs. Tas ir laikietilpīgs un nepraktisks process gan ģimenēm, gan pašvaldības darbiniekiem. Jaunā sistēma būtiski atvieglo darbu, darbiniekiem ievērojami mazāk jāpārskata čeki,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

E-karte gatavota bez fotogrāfijas, un tai nav nepieciešama atjaunošana – tā kalpo kā personu apliecinošs dokuments un ir derīga, kamēr vien skolēns mācās kādā no novada izglītības iestādēm. Pašvaldība aprēķinājusi, ka jaunā kārtība būtiski ļauj ieekonomēt līdzekļus, jo mēnešbiļešu vietā tiek apmaksāti tikai skolēna reāli veiktie braucieni. Ar izsniegto e-karti skolēns dienā var veikt divus braucienus – no mājām līdz skolai un no skolas līdz mājām. Šādi pašvaldības apmaksāti braucieni ir nodrošināti darba dienās visa mācību gada laikā. Jāatceras gan, ka attiecīgie maršruti tiek fiksēti Izglītības pārvaldē, līdz ar to neatbilstoši braucieni netiek apmaksāti.

Pašvaldība paredz, ka skolēna apliecība ir tāds pats dokuments kā pase, un tas arī atbilstoši jāglabā. “Ja pirmās apliecības izgatavošana skolēniem ir bez maksas, jo izdevumus sedz Jelgavas novada pašvaldība, tad par atkārtotu apliecības izgatavošanu nozaudētās vai sabojātās kartes vietā vecākiem būs jānorēķinās pašiem. Vienas skolēna e-kartes izgatavošanas izmaksas ir 5,14 eiro. No kopējā pašvaldības budžeta e-karšu ieviešanai pašvaldība atvēlējusi 10 600 eiro,” turpina G.Avotiņa.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pagastu pārvaldes skolēniem mācību gadā kopā nodrošina ap 22 maršrutiem. Vidēji katrā pagastā ir ap diviem vai trim maršrutiem. Dažādus starppilsētu sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto Kalnciema, Valgundes, Elejas, Glūdas, Līvbērzes, Svētes, Vilces un Zaļenieku skolēni. Kopējais budžets pārvadājumiem 2018. gadā plānots 628 460 eiro apmērā.