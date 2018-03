Saspringtā gaisotnē trešdienas vakarā noritēja Jelgavas novada pašvaldības rīkotā Kalnciema iedzīvotāju sapulce, uz kuru bija atnākuši ap simts cilvēku. Kaut arī sapulces dienaskārtībā nebija plānots apspriest tiesā apstrīdēto projektu būvēt Kalnciemā nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, tiklīdz klātesošajiem tika atļauts uzdot jautājumus, runas lielākoties bija vērstas uz to. “Tas nav mūsu kompetence, to lems Augstākā tiesa,” vairākkārt atrunājās pašvaldības vadības pārstāvji. Taču šis arguments nelīdzēja.

Jāpaskaidro, ka pret Jelgavas novada domē 2015. gadā pieņemto lēmumu atļaut būvēt Kalnciemā nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu tiesā iestājās astoņu Kalnciema iedzīvotāju grupa. Pirmajās divās instancēs viņi Jelgavas novada pašvaldībai zaudēja, bet 2017. gada martā kasācijas sūdzība tika pieņemta Augstākajā tiesā. Turklāt tika nolemts lietu izskatīt rakstveida procesā, bez strīdus pušu klātbūtnes. Sēdes datums vēl nav noteikts.

Portāls zz. lv jau rakstīja – lai arī tiesas process vēl nav noslēdzies, Kalnciemā jau sācis rosīties uzņēmums “EcoLead”, kas ir izveidots tieši šīs rūpnīcas būvei. Ieguldot ap pusmiljonu eiro savas naudas un piesaistot ES līdzekļus, “EcoLead” uzņēmies sakārtot lietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcai paredzēto teritoriju, kas ir šī uzņēmuma privātīpašums.

“Kāpēc jābūvē rūpnīca centrā, kur skrien bērni? Olainē taču šo uzņēmumu iekšā nelaida, bet kāpēc Kalnciemā mēs laižam?!” jau pēc sapulces, diskutējot ar deputātu Modri Jansonu, teica pensionāre Vera Valdheima, kas agrāk bija Kalnciema būvmateriālu kombināta plānu daļas vadītāja. Sapulcē V.Valdheima nolasīja no lapas, pēc pašas teiktā, kompetenta speciālista novērtējumu industriālajam riskam, ko ciema iedzīvotājiem radītu šāda rūpnīca. Jāpiebilst, ka šis neatkarīgais industriālā riska vērtētājs ir norādījis, ka pamatojas uz ietekmes uz vidi novērtējumu, ko pēc rūpnīcas projekta attīstītāju pasūtījuma gatavoja uzņēmums SIA “Estonian, Latvian& Lihuanian Enviroment”. V.Valdheimas nolasītajā tekstā bija teikts: “Rūpnīcas riska novērtējuma autori norāda, ka rūpnīcas darbības rezultātā gaisā tiek emitētas 64,869 tonnas sēra dioksīda gadā. Tas ir ļoti toksisks savienojums, kas izsauc elpceļu bojājumus – iesnas, klepu, kakla kairinājumu, hroniski iedarbojoties, var izsaukt astmu. Lai labāk varētu saprast par apjomiem, tas ir 22704,15 kubikmetru tīras gāzes gadā jeb 3,64 kubikmetri tīras gāzes stundā.” V.Valdheimu un viņas daudzos domubiedrus nepārliecina ne deputāta M.Jansona aicinājums attīstīt pašvaldībā ražošanu, ne arī “EcoLead” īpašnieku agrāk paustais viedoklis, ka, atšķirībā no Olaines, piedāvājums Kalnciemā bija izdevīgāks. Toties vēl jo lielāku uztraukumu pensionārei radīja kāda vārdā neminēta dārzkopības speciālista atzinums, ka “EcoLead” uzbūvēšanas gadījumā Kalnciema dārzos nokalstu augļu koki.

“No vecā rūpnīcas skursteņa jau divas nedēļas izplūst dūmi. Ciemā izplatās dedzinātas plastmasas smaka!” sapulcē uztraukti sacīja kāda kalnciemniece. Uz to Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns paskaidroja, ka ne minētais skurstenis, ne arī dūmi nepieder “EcoLead”, bet kādam citam uzņēmumam, kas tāpat atrodas agrākajā Kalnciema būvmateriālu kombināta teritorijā.

Sapulces gaitā Jelgavas novada domes deputāte kalnciemniece Irina Dolgova pauda savu neizpratni, kā var būt, ka novada būvvalde jau 2015. gadā ir izdevusi būvatļauju nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvei. “Kā būvatļauja tika izdota, pirms nebija spēkā stājies Jelgavas novada domes lēmums, kas atļauj Kalnciemā būvēt šo rūpnīcu, man kā juristei nav saprotami. Es to centīšos noskaidrot,” zz.lv sacīja I.Dolgova. Viņa bija pārsteigta par to, ka būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš jau sen ir pagājis.

Vairākkārt sapulces dalībniekiem atbildēja Jelgavas novada nolīgtais jurists Dzintars Lagzdiņš. Viņš skaidroja, ka būvatļaujas izdošana “EcoLead” un tiesiskais strīds par to, vai rūpnīcai būs atļauts darboties Kalnciemā, ir divas nesaistītas lietas. Dz.Lagzdiņš teicās, ka pilnīgi saprot vecos kalnciemniekus, kuri padomju laikos ir daudz cietuši no veselībai kaitīgas rūpniecības. Viņš ieteica paļauties uz to, ka jauna, moderna ES prasībām atbilstoša rūpnīca varētu būt videi draudzīga. Dz.Lagzdiņš ieminējās arī par to, ka “diezgan daudz cilvēku interesējās, kad sāks strādāt rūpnīca un pie kā vērsties, lai varētu dabūt darbu”. Šajā vietā Dz.Lagzdiņa runu pārtrauca nicīgi smiekli un replika: “Nesmīdiniet tautu.”

Ar vienkāršām matemātiskām darbībām pārbaudot neatkarīgā vērtētāja kalnciemniekiem izplatīto informāciju, zz.lv atklāja – ja tiek dots, ka pa akumulatoru pārstrādes rūpnīcas skursteni gadā izplūst 22704,15 kubikmetru sēra dioksīda gāzes, tad vienā stundā caur to izplūst 2,59 nevis 3,64 kubikmetri sēra dioksīda, ka tika minēts sapulcē.

Vairāk par iedzīvotāju sapulci Kalnciemā lasiet 29. marta “Zemgales Ziņās”.





Foto: Raitis Puriņš