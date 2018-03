Lemj par skolēnu autobusu un vieglo automašīnu iegādi

Jelgavas novada domes deputāti apvienoto komiteju sēdē izskatījuši lēmumprojektu, kas paredz ņemt Valsts kasē 200 300 eiro aizņēmumu, lai sekotu autoparka atjaunošanas ikgadējam plānam. Šogad autoparka atjaunošanai plānoti astoņi transportlīdzekļi – trīs 50 vietu autobusi, divas vieglās pasažieru automašīnas, viens kompaktais pikaps, viens mikroautobuss un viens 8+1 transportlīdzeklis. Iepirkumu procedūru rezultāti paredz, ka jaunās transporta vienības pašvaldība savā lietošanā iegūs tuvāko trīs mēnešu laikā, “Ziņas” informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Lēmumu pašvaldībā skaidro ar to, ka saimnieciskās darbības nodrošināšanai pašvaldībā izmanto 82 transporta vienības, 11,5 procentu no tām ir vecākas par 10 gadiem. Aizņēmuma mērķis ir plānveidīgi un pakāpeniski atjaunot autoparku, samazinot transporta ekspluatācijas izdevumus, uzlabojot tā funkcionalitāti un nodrošinot transporta līdzekļu līdzvērtīgu pieejamību visām Jelgavas novada ie­stādēm un struktūrvienībām.

“Lēmumu par pakāpenisku autoparka atjaunošanu pašvaldība pieņēma jau 2014. gadā, un ik gadu sekojam grafikam attiecībā uz vecāko un nolietotāko transporta vienību nomaiņu ar jaunākām. Šogad aktuāls jautājums bija par vairākiem skolēnu autobusiem. Tos mainīsim Platones, Vilces un Jaunsvirlaukas pagastam. Platones pagasta pārvaldē skolēnu pārvadājumiem tiek izmantots autobuss “Renault Master”, bet sava tehniskā stāvokļa dēļ tas vairs nav piemērots bērnu pārvadāšanai. Skolēni ceļā pavada vairāk nekā 50 minūtes. Iegādājoties jaunu autobusu ar 18 vietām, tiktu nodrošināts visām prasībām atbilstošs transports. Savukārt Vilces un Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldēs skolēnu pārvadājumiem izmanto MB 0303 autobusus. Pašvaldības īpašumā tie ir jau daudzus gadus, un to tehniskais stāvoklis lielā nobraukuma dēļ ir ļoti kritisks. Pašvaldībai nereti nācās autobusus labot, remontiem izlietojot lielus līdzekļus. Pieņēmām lēmumu, ka veikt remontus vairs nebūtu rentabli, tādēļ izsludinājām jaunu autobusu iegādes iepirkumu. Nupat noslēgtais iepirkums paredz iegādāties trīs lietotus “Setra S 213 RL” autobusus no Vācijas. Autobusi būs ar 50 vietām. Gan jauno mikroautobusu “Ford Transit” ar 18 vietām, gan lietotos autobusus no Vācijas pašvaldībai piegādās uzņēmums “Dardedze K” par kopējo summu 98 290 eiro (bez PVN),” komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Valdis Buividaitis.

Jelgavas novada pašvaldības autoparkā ir 23 autobusi, tostarp mikroautobusi, kuros ir 16 vietas. Ar tiem pašvaldība savā administratīvajā teritorijā nodrošina gan skolēnu pārvadājumus, gan nokļūšanu uz kultūras vai sporta aktivitātēm pagastos. Kopumā pašvaldības autobusu skolēnu pārvadājumiem izmanto aptuveni 625 bērni.

Pašvaldība šogad iegādāsies arī vienu 8+1 transportlīdzekli, vienu kompakto pikapu un divas vieglās automašīnas, kas nepieciešami Kultūras pārvaldes iestāžu, Izglītības pārvaldes, Būvvaldes un Sociālā dienesta saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Noslēgtie iepirkumi paredz, ka “Volkswagen Transporter (T5)” markas automašīnu ar astoņām vietām piegādās firma “Dardedze K”, kompakto pikapu “Mitsubishi L200” – SIA “Skandi Motors”, bet divas vieglās automašīnas “Škoda Rapid” pašvaldība iegādāsies no SIA “Green Motors”. Visu četru transportlīdzekļu kopējās izmaksas ir 67 234 eiro (bez PVN).







Foto: Raitis Puriņš