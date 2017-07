Mājražotāji aicināti pieteikties dalībai pirts festivālā

Izbaudīt un gūt jaunas zināšanas par pirts tradīcijām un dziedinošiem rituāliem šogad trīs dienu garumā – no 28. līdz 30. jūlijam – piedāvā Latvju pirts un veselības festivāls 2017, informē Jelgavas novada pašvaldība.



Pasākums norisināsies Glūdas pagasta Nākotnē – teritorijā ap ūdens baseinu, kur pirtnieki, SPA meistari, masieri un veselības veicināšanas speciālisti sniegs plašu ieskatu savā arodā.



Līdz 14. jūlijam amatnieki un mājražotāji aicināti pieteikt savu dalību tirdziņam, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv vai nogādājot to kādā no Jelgavas novada pagasta pārvaldēm vai Jelgavas novada domē Jelgavā, Pasta ielā 37.

Tirdziņš darbosies: 28. jūlijā no pulksten 17 līdz 22, 29. jūlijā no pulksten 10 līdz 20, 30. jūlijā – no pulksten 10 līdz 16.

Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm amatnieku un mājražotāju tirdziņā festivāla laikā netiks atļauta.

Papildu informācijai interesenti aicināti sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju Sandu Lakutijevsku (tālrunis 63048487, e-pasts sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv).





Foto: Raitis Puriņš