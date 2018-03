Popularizējot Elejas Tējas namiņu, rīko fotokonkursus

Ar mērķi popularizēt Elejas Tējas namiņu kā tūrisma apskates objektu un vietu pasākumiem un kāzu ceremonijām, Jelgavas novada pašvaldība rīko divus fotokonkursus, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Konkursa laureāti balvās saņems dāvanu kartes, un no mākslinieciski kvalitatīvākajām fotogrāfijām Tējas namiņā plānots izveidot nelielas izstādes.

1. martā Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi fotokonkursu “Tikšanās pie Tējas namiņa”. Tas ir aicinājums ikvienam fotografēšanas entuziastam notvert Elejas Tējas namiņa burvību, atraktīvā un oriģinālā veidā atspoguļot atjaunoto kultūrvēsturisko objektu. Konkursa nolikums nosaka, ka fotogrāfijā jābūt redzamam ne vien Tējas namiņam, bet arī vismaz vienam cilvēkam. Fotogrāfijas konkursam elektroniski jāiesūta līdz 6. maijam uz e-pastu elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv.

Jaunos pārus, kas savu īpašo dienu saistījuši ar Elejas Tējas namiņu vai tikai plāno to šovasar darīt, pašvaldība no 1. maija aicina piedalīties citā fotokonkursā – “Elejas Tējas namiņš kāzu virpulī”. Pāri aicināti izvēlēties savu visatraktīvāko kāzu uzņēmumu un pieteikt to konkursam. Jāņem vērā, ka iesūtītajām bildēm jābūt pašu uzņemtām, tās var iesūtīt gan jaunais pāris, gan ikviens kāzu viesis. Galvenais nosacījums – fotogrāfijā jābūt redzamam arī Tējas namiņam. Konkurss norisināsies līdz 30. septembrim. Fotogrāfijas iesniedzamas elektroniski, sūtot uz e-pastu elejastejasnamins@jelgavasnovads.lv.

“Rekonstruētais Tējas namiņš Elejas parkā atjaunots salīdzinoši nesen – 2015. gadā. Strādājam pie namiņa popularizēšanas, rīkojot tajā dažādus tematiskus pasākumus un piedāvājot to kā laulāšanās vietu. Jau pērn pirms novada svētkiem rīkojām pirmo fotokonkursu. Cilvēku atsaucība ļoti priecēja, saņēmām radošus un interesantus darbus. Šogad nolēmām ideju par fotokonkursu saglabāt un turpināt. Lai fotografēšanas entuziastiem būtu prieks piedalīties, esam mainījuši konkursa tēmas. Šis nav fotokonkurss, kurā gaidām vien izcilu fotogrāfu šedevrus, gluži pretēji – svarīgāks par bilžu kvalitāti ir domu lidojums. Vēlamies redzēt, ka cilvēks ir speciāli gatavojies bilžu uzņemšanai, piedomājis pie tēmas un atraktīvā veidā to pasniedzis,” komentē Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas punkta Elejā vadītāja Annija Klovāne.

Ar abu konkursu nolikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā “Sabiedrība” > “Konkursi”.

Fotokonkursa “Tikšanās pie Tējas namiņa” uzvarētājus plānots apbalvot Jelgavas novada svētku laikā – 19. maijā Elejas muižas parkā. Savukārt kāzu fotokonkursa uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti Leģendu nakts pasākumā Tējas namiņā 27. oktobrī. No mākslinieciski kvalitatīvākajām un interesantākajām bildēm uz apbalvošanas laiku Tējas namiņā iecerēts izveidot nelielas izstādes.







Foto: Jelgavas novada pašvaldība