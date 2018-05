Remontē Tukuma ceļu (FOTO)

Ieguldot 6,6 miljonus eiro, šogad tiks atjaunots gandrīz 24 kilometrus garš Jelgavas–Tukuma ceļa posms – no Aizupes pamatskolas līdz krustojumam ar A9 jeb Rīgas–Liepājas šoseju. Darbi objektā jau ir sākušies, un to laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Ceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98) remontdarbi ir sadalīti divos posmos. Pirmais posms ir no Aizupes skolas līdz 5,30. kilometram jeb tiltam pār Auci. “Latvijas valsts ceļu” Komunikācijas daļas pārstāve Anna Kononova skaidro, ka šajā posmā tiks veikta ceļa rekonstrukcija. “Tiks pārbūvēta ceļa sega, sākot no salturīgā slāņa un šķembu pamata un beidzot ar divām asfalta kārtām. Tāpat tiks atjaunots tilts pār Auces upi. Krustojumā ar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) pie Aizupes skolas plānots izbūvēt rotācijas apli un rekonstruēt ceļa apgaismojumu,” stāsta A.Kononova. Otrs posms ir no 5,30. līdz 23,92. kilometram, taču tajā paredzēta nevis autoceļa pārbūve, bet gan tikai brauktuves virsmas un 24 autobusu pieturvietu atjaunošana.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem darbus abos posmos veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Stundiņš norāda, ka pirmajā posmā darbi jau norit, bet otrajā tie sāksies maijā. “Sākam ar teritorijas uzmērīšanu, koku, krūmu zāģēšanu un grāvju rakšanu, nomaļu apauguma noņemšanu. Tāpat viens no pirmajiem uzdevumiem būs apbraucamā ceļa ar pagaidu tiltu pār Auces upi izveidošana,” viņš stāsta. Rakšanas un seguma atjaunošanas darbi tiks organizēti pa braukšanas joslām, satiksmi regulējot ar luksoforiem. Plānots, ka pirmie luksofori tiks izvietoti pie Auces tilta. Tāpat ir noteikts ātruma ierobežojums – ceļa posmā, kurā notiek darbi, atļautais braukšanas ātrums ir 50 kilometru stundā. “Objektā strādājošie ir novērojuši, ka daudzi autovadītāji ignorē ātruma ierobežojumu un ievērojami pārsniedz atļauto ātrumu, kas strādnieku darbu padara bīstamu,” norāda J.Stundiņš. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” lūdz autovadītājus ievērot ātruma ierobežojumu – tas domāts gan autobraucēju, gan ceļa strādnieku drošībai.

Līdz ar satiksmes ierobežojumiem autovadītājiem jārēķinās, ka ceļā varētu nākties patērēt vairāk laika. Sabiedriskais transports ceļa remontdarbu laikā kursēs, kā ierasts, bet pasažieriem jāņem vērā, ka satiksmes ierobežojumu dēļ autobuss var kavēties. Pēc “Latvijas valsts ceļu” aplēsēm, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir aptuveni desmit minūtes.

Ātruma ierobežojums noteikts arī autoceļa P97 Jelgava–Dobele posmā pie krustojuma ar Tukuma ceļu. Arī tur šobrīd atļautais braukšanas ātrums ir 50 kilometru stundā.

Saskaņā ar projektu vietā, kur krustojas Dobeles un Tukuma ceļš, plānots izbūvēt rotācijas apli. Lai pēc iespējas mazāk traucētu skolas ikdienu, darbus šajā vietā plānots sākt tikai pēc mācību gada beigām.



Jelgavas–Tukuma šosejas sākumposma pārbūve izmaksās nepilnus 4,6 miljonus eiro ar PVN, un darbus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Savukārt seguma atjaunošana ceļa posmā no 5,30. līdz 23,92. kilometram izmaksās divus miljonus eiro ar PVN, un tā tiks finansēta no valsts budžeta.







Foto: Raitis Puriņš