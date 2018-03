Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, sākti restaurācijas darbi, lai atjaunotu senatnīgo veļas mazgāšanas ēku, ziņo Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.



“Vešūzis” atrodas muižas kompleksa ziemeļu daļā, netālu no upes krasta un taciņas cauri parkam. Veļas māju paredzēts atjaunot autentisku 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Būvniecībai nepieciešamās izmaksas Jelgavas novada pašvaldība segs gan no budžeta līdzekļiem, gan izmantojot projekta finanses.



Iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu būvnieku “vešūža” atjaunošanai, tika uzsākta jau pērnā gada rudenī. Restaurācijas darbus pieteicās veikt viens pretendents – SIA “Warss+” ar finanšu piedāvājumu 97 816 eiro (ar PVN) apmērā.



“Vešūzim” ir trīs stāvi. Pirmajā stāvā plānots atspoguļot seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu gluži kā baronu laikā, atjaunot vešerienes plīti, uz kuras sildīt ūdeni veļas mazgāšanai, kā arī izvietot planšetes, kurās apmeklētāji varēs aplūkot dažādus materiālus par veļas mazgāšanu 18. un 19. gadsimtā. Otrajā stāvā paredzēts ierīkot žāvētavu, savukārt trešo stāvu iekārtot kā pašas vešerienes istabiņu.



“Lielplatones muižas kādreizējās veļas mājas īpašo pievilcību veido apjoma masu kārtojums – smagnējā guļbūve ar ažūru augšējo stāvu, ko līdzsvaro smagais jumts. Kopumā tā mazliet atgādina tā sauktos Šveices stila paraugus. Atjaunotā veļas mazgāšanas ēka lieliski papildinātu Lielplatones muižas kompleksa apbūvi un parka ainavu. Autentiski atjaunoto vešerienes māju plānojam ne vien popularizēt tūristiem kā interesantu tūrisma objektu, bet arī piedāvāt to jaunlaulātajiem kā aizraujošu kāzu “pieturas vietu”, kurā kāziniekiem būtu, piemēram, iespēja apspēlēt jaunās sievas pienākumus”, stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha.



Lielplatones muižas teritorijā līdz mūsdienām saglabājušās gandrīz visas muižas ansambļa ēkas: muižas kungu māja, klēts, zirgu stallis, dārznieka namiņš, vešerienes māja, kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi un 20 hektāru liels parks. Laikam ritot, veļas māja tika pielāgota apkārtējo cilvēku vajadzībām – 20. gadsimta sākumā tajā ierīkoja pienotavu, vēlākajos gados pagasta vadība namiņa pirmajā stāvā ielaida īrniekus. Tukša un neizmantota vēsturiskā ēka stāv pēdējos trīs gadus.



“Kopumā ir saglabājusies sākotnējā plānojuma struktūra, ko iespējams atjaunot. Lielākie pārveidojumi skāruši ēkas pirmo stāvu, kur ir daudz 20. gadsimta otrās puses uzslāņojumu. Atjaunošanas procesā ēku uzmanīgi atbrīvos no mazvērtīgiem papildinājumiem, piemēram, dēļu starpsienām, grīdu segumiem, griestu apšuvuma u.tml. Oriģinālo detaļu saglabātības līmenis ir pietiekami augsts. Nepārtraukta izmantošana nodrošinājusi to, ka namiņš ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī. To iespējams ne vien saglabāt, bet arī atjaunot kā savdabīgu muižas apbūves tipoloģisku paraugu,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības kultūras un sporta projektu vadītāja Ella Jerofejeva.



“Vešūzim” 2015. gada septembrī tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 2016. gada oktobrī izstrādāts ēkas būvprojekts, savukārt aizvadītā gada nogalē noskaidrots arī būvdarbu veicējs. Kopējās projekta izmaksas ir 105 633 eiro. Janvāra sēdē Jelgavas novada domes deputāti lēma par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē. Pašvaldības finansējums ir 60 633 eiro, savukārt 45 000 eiro pašvaldībai izdevies piesaistīt, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā.







Foto: Jelgavas novada pašvaldība