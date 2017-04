Sāksies asfalta ceļu rekonstrukcija Valgundes, Sesavas un Platones pagastā

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Centrālās finanšu un līguma aģentūras apstiprinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētam projektam, kurā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus un izmantojot pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta dotācijas, trīs pagastos – Valgundē, Sesavā un Platonē – jau šovasar tiks rekonstruēti asfalta ceļi, informē pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone. Lai saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai bija jāpamato konkrēto ceļu posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā – atbalstu rekonstrukcijai saņēma tie ceļi, kas ved uz ražotnēm ar jaunu darba vietu potenciālu tuvākajā nākotnē.



Projektā paredzēts pārbūvēt četrus ceļus. Plānota Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve (0,65 kilometru garumā), Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela–Blūdži pārbūve (0,68 kilometru garumā), Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve 0,16 un Platones pagasta ceļa Lielvircavas kapi–Alksnāji–Lietuvas šoseja pārbūve 1,17 kilometru garumā.

Jelgavas novada pašvaldībai šī projekta realizācija ir nozīmīga un ilgi gaidīta, jo šis ir pirmais gads, kad novadu pašvaldībām tika dota iespēja piedalīties šādā projektā lauku ceļu rekonstrukcijām – līdz šim tas bija ļauts vien pilsētām.

«Pašvaldībā tiek skaidri apzināta situācija saistībā ar ceļu stāvokli, šis ir sāpīgs jautājums visā valstī kopumā. Jelgavas novada pašvaldības ceļi ir būvēti 20. gadsimta 60.–70. gados pēc toreiz spēkā esošajiem normatīviem, bet mūsdienu tirgus nepieciešamība, kā arī Eiropas Savienības prasības nosaka vajadzību, piemēram, pēc citādas kravu slodzes. Jāteic, ka ar šī brīža piešķirtajām valsts dotācijām ir stipri par maz, lai īstenotu pamatīgu ceļu atjaunošanu, tādēļ šī projekta pirmās kārtas realizācija ir sākums ilgi gaidītai novadu ceļu rekonstrukcijai. Zinot to, ka šādas programmas tiks īstenotas, mēs jau iepriekšējos gados nopietni tam gatavojāmies – patiesībā mēs esam vieni no pirmajiem, kas iesniedza projektus. Šīs pirmās kārtas ceļi ir tikai daļa no iecerētajām rekonstrukcijām. Pašreiz no Centrālās finanšu un līguma aģentūras gaidām apstiprinājumu arī otrās kārtas pieciem ceļiem, kas nozīmē, ka līdz gada beigām atsevišķu ceļu posmu asfalta rekonstrukcija varētu notikt arī Jaunsvirlaukas, Vircavas, Vilces un Zaļenieku pagastā,» skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Lai tiktu īstenota projektu programma, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, kas arī noteica, kurus ceļus drīkst izvēlēties rekonstrukcijai. Programmā bija iespēja pieteikt tos ceļus, kas pēc tam sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas. Pašvaldība apzināja ceļus, kas ved uz novada ražotnēm, kuras varētu perspektīvi attīstīties. Tas bija galvenais nosacījums, lai projekts tiktu atbalstīts.

«Gribētu atzīmēt, ka projekta nosacījumi bija ārkārtīgi strikti. Šķiet, ka jebkurai saimniecībai vai uzņēmumam, kuram mēs uzlabotu infrastruktūru, vēlāk labāk sekmētos bizness. Taču, lai saņemtu finansējumu, bija jāapzina un jānorāda konkrēti uzņēmumi, saimniecības, kuras apliecināja līdzdalību un līdzatbildību, ka pēc projekta realizācijas tiešām darba vietu skaits uzņēmumā varētu pieaugt. Tās bija garas un smagas sarunas, kuras veicām kopā ar novada uzņēmējiem. Tātad ceļu rekonstrukcijas varējām izvēlēties pie tiem uzņēmumiem, kas plāno tuvākajā laikā paplašināties. Piemēram, Valgundes pagasta Meža ielas rekonstrukcija veicinās mazā komersanta SIA «Zemgales tehnoloģiskais centrs» attīstību. Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela–Blūdži pārbūve veicinās zemnieku saimniecību «Laimas» un «Ivulla» attīstību, bet Buķu ielas pārbūve aizvedīs līdz zemnieku saimniecībai «Akcijas». Savukārt Platones pagastā rekonstrukcija ies gar SIA «Lielvircavas AGRO», skaidro Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Konkursa kārtībā jau veikta būvprojekta izstrāde un plānota arī SIA «3C» autoruzraudzība par kopējo summu 45 859 eiro. Noslēdzies arī projekta būvuzraudzības iepirkums – to veiks SIA «K-RDB» par 16 183 eiro. Savukārt būvdarbi uzticēti SIA «Igate», kas apņēmusies ceļa rekonstrukcijas darbus līdz gada beigām veikt par 997 866 eiro.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 061 845,04 eiro, ERAF līdzfinansējuma daļa veido 697 193,93 eiro, valsts budžeta dotācija 75 718,90 eiro un pašvaldības finansējums 288 932,21 eiro.