Sesavā un Jaunsvirlaukā izbūvēti jauni gājēju un velosipēdistu celiņi (FOTO)

Ar jaunizbūvētu apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu 636 metru garumā Sesavas pagastā un 330 metru garumā Staļģenē Jaunsvirlaukas pagastā Jelgavas novadā noslēgušies divi līdzfinansēti Eiropas Lauksaimniecības fonda projekti lauku attīstībai, informē novada pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.



Abu celiņu izbūve tika aizsākta šovasar, un to kopējās izmaksas ir ap 212 000 eiro.

Lai izveidotu jaunus celiņus, tika veikta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, sagatavota un ieklāta bruģa pamatne. Abi celiņi uzbūvēti stratēģiski svarīgās vietās.

Staļģenes ciemā bruģētais celiņš ved no skolas sporta zāles līdz atpūtas vietai pie Lielupes. Līdz šim, lai nokļūtu līdz Lielupei, iedzīvotāji devās pa autoceļa Jelgava–Staļģene–Code malu, bet labiekārtotais gājēju un velosipēdistu celiņš tagad ierīkots paralēli šosejai gar lauka malu. Lai padarītu ietvi vizuāli pievilcīgāku, tā izveidota kā interaktīvs objekts. Proti, bruģa celiņa malā iebūvētas plāksnes ar izzinošiem paskaidrojumiem, kuras atklāj interesantu informāciju. Pieaugušie var izlasīt par veselību veicinošām aktivitātēm, bet bērni, piemēram, var uzzināt, cik ilgā laikā šo ceļa attālumu pieveic kāds no kukaiņiem vai cik lieliem soļiem šo attālumu veiktu kāds dzīvnieks. Būvniecības darbus objektā veica SIA “Uzars bruģēšana” par 57 812 eiro ar PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 67 668 eiro, no kuriem ELFLA finansējums veido 27 000 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 40 668 eiro.

Savukārt Sesavas pagasta jaunais celiņš ierīkots no Dobeles–Bauskas lielceļa līdz Sesavas pamatskolai. Sesavas iedzīvotājiem pārvietošanās no šosejas, kur atrodas sabiedriskā autobusa pietura, līdz pagasta centram kļuvusi ērtāka un drošāka, jo celiņš aprīkots ar apgaismes stabiem. Apgaismojums ar energoefektīvām lampām uzstādīts visa celiņa garumā. Celiņa izveidi veica SIA “Uzars bruģēšana” par 135 670 eiro ar PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 144 400 eiro, publiskais finansējums – 27 000 eiro, Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 117 400 eiro.





Foto: Jelgavas novada pašvaldība