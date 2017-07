Trīs maršrutos iekļaus pieturu “Platones skola”

Atsaucoties Platones pagasta pārvaldes lūgumam, no 1. augusta gaidāmi grozījumi SIA “Migar” apkalpotajos maršrutos Nr. 6524 Jelgava–Eleja, Nr. 6531 Jelgava–Eleja–Kalnrozes–Ziedkalne un Nr. 6782 Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava, informē valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Zane Plone.

Turpmāk maršruta Nr. 6524 Jelgava–Eleja autobuss, kas no Jelgavas autoostas izbrauc pulksten 13.40, apstāsies arī pieturvietā “Platones skola”. Arī maršruta Nr.6531 Jelgava–Eleja–Kalnrozes–Ziedkalne reisā iekļauta pietura “Platones skola”, un tajā apstāsies autobuss, kas vasaras periodā, no 1. jūnija līdz 31. augustam, no Ziedkalnes izbrauc pulksten 7. Tāpat šajā pieturā laika periodā no 1. septembra līdz 31. maijam apstāsies autobuss, kas no Ziedkalnes izbrauc pulksten 6.50. Maršruta Nr. 6782 Jelgava–Lielplatone–Eleja–Jelgava autobuss, kas darbadienās no Jelgavas autoostas izbrauc pulksten 18.45, pieturā “Platones skola” apstāsies visu gadu, nevis tikai ziemas periodā.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.



Foto: no interneta resursiem