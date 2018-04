Zaļeniekos astoņu kilometru garumā asfaltēs pašvaldības ceļu

Piesaistot gan ES finansējumu, gan ieguldot Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, šovasar Zaļenieku pagastā plānots asfaltēt Ķemeru-Zanderu ceļu, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša. Asfaltēšana pašvaldības ceļā aizsākās jau pērn, kad, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, tika noasfaltēti pirmie divi kilometri. Šogad, turpinoties aizsāktajam projektam un realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība ieplānojusi kopumā noasfaltēt gandrīz astoņus kilometrus.

Īstenojot pērn Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu, Jelgavas novadā vairākos pagastos noritēja asfalta ceļu rekonstrukcijas. Viens no pagastiem bija Zaļenieki, kur ceļa posmā Ķemeri–Zanderi asfalts tika ieklāts divu kilometru garumā no 5,54. līdz 7,54. kilometram. Sekojot projekta plānam, šovasar iecerēts šim ceļam noasfaltēt otru posmu no 3,46. līdz 5,46. kilometram. Kopumā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem būs noasfaltēti četri kilometri.

“Asfaltētie ceļa posmi būs katrs savā ceļa galā. Sākotnēji vēlējāmies asfaltēšanu veikt secīgi, lai veidotos vienots noasfaltēts ceļa posms, bet strikto projekta kritēriju dēļ tas diemžēl nebija iespējams. Lai saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai bija jāpamato konkrēto ceļa posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā – tātad finansiālu atbalstu rekonstrukcijai varēja saņemt tie ceļi, kas ved uz ražotnēm ar konkrētu potenciālu jaunām darba vietām tuvākā nākotnē. Ķemeru–Zanderu ceļa posmā ir vairāki uzņēmumi – gan z/s “Vilciņi-1”, gan SIA “AGTech”, gan SIA “Bula”, gan SIA “Ķiploks”, gan z/s “Jaunzemji” un citi –, bet uzņēmumi izvietojušies vairāk ceļa posma galos, kas nozīmē, ka vidus daļu ar šī projekta palīdzību mums nebija iespējams noasfaltēt,” skaidro Anita Skubiļina, Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektu vadītāja.

Vēloties sakārtot arī ceļa vidus daļu, kas ir ap 3,5 kilometriem gara, pašvaldība Ķemeru–Zanderu ceļu pērn pieteica vēl vienā projektu konkursā – Lauku atbalsta dienesta programmā “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Projektā “Ķemeru-Zanderu” ceļa posmam no 0,00. līdz 3,46. kilometram tiks atjaunots grants segums. Savukārt nograntētā posma asfaltēšanu Jelgavas novada pašvaldība veiks par saviem līdzekļiem.

“Izstrādātais būvprojekts nosaka, ka ceļam pilnā apmērā atjaunos ceļa segumu konstrukcijas, iztīrīs vai izbūvēs no jauna sāngrāvjus, veiks ceļa malu apaugumu noņemšanu, nomainīs nolietojušās caurtekas un citus darbus. Pašvaldība, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, būs veikusi finansiāli dārgāko procesu, kas kopumā izmaksās ap vienu miljonu eiro. Aprēķināts, ka asfalta ieklāšana, ko pašvaldība nodrošinās no saviem budžeta līdzekļiem izmaksās ap 270 000 eiro,” turpina A.Skubiļina.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2. kārta – Zaļenieku pagasts “Ķemeri–Zanderi Nr.11” pārbūve no 3,46. līdz 5,46. kilometram”, Nr.3.3.1.0/16/I/032, kopējās izmaksas veido 822 322 eiro, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa ir 526 078, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 296 244 eiro.

Savukārt projekta ““Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, Nr.17-06-A00702-000125, Zaļenieku pagasts “Ķemeri–Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00–3,46” kopējās izmaksas ir 1 341 985 eiro, ELFLA līdzfinansējuma daļa veido 846 900 eiro, bet Jelgavas novada pašvaldības ieguldījums būs 495 085 eiro.

Pēc publisko iepirkumu rezultātiem zināms, ka gan Ķemeru–Zanderu ceļa asfaltēšanas, gan grants darbus veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””.







Foto: no arhīva