Zaļeniekos mācās Eiropas jaunatnes darbinieki (FOTO)

Jelgavas novada Zaļenieku pagastā astoņas dienas – no 27. jūnija līdz 4. jūlijam – notiek starptautiskas jaunatnes darbā iesaistīto personu mobilitātes projekta “Inception 3” jeb “Pirmsākums 3” mācības, kas pulcē 29 dalībniekus no astoņām Eiropas valstīm. Dalībnieku vidū ir jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi vai tādi, kuri grib par tiem kļūt, sociālie darbinieki, pedagogi un psihologi.

Vidusskolas angļu valodas skolotājs no Turcijas pilsētas Stambulas Emre Deveci stāsta, ka Turcijā jauniešiem ir raksturīgas atkarības (galvenokārt no narkotikām), ģimenes saišu saraušanas un savas kultūras neapzināšanās problēmas. Daudziem trūkst kritiskās domāšanas, kas veicina jauniešu atkarību no sociālajiem medijiem.

Ārpus skolas skolotājs Emre strādā arī valsts pārvaldē un ir izveidojis organizāciju “Kvalitatīvas dzīves akadēmija”, kas palīdz tā dēvētajiem NEET jauniešiem (tie ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un ir ārpus jebkāda mācību procesa) iekļauties ikdienas dzīvē, kas Stambulā ar tās 18 miljoniem iedzīvotāju nav viegli.

Jaunieši organizācijā var iegūt gan formālo izglītību – mācīties matemātiku un valodas, gan arī neformālo izglītību – jaunieši tiek mācīti, kā veidot sadarbību ar kaimiņiem no citiem Stambulas rajoniem. Organizācija darbojas arī kā tilts, lai iekļautu no narkotikām atkarīgos jauniešus.

Lai gan Emre ir daudz mācījies jau iepriekš, mācībās Latvijā viņš ieradies, lai meklētu jaunus veidus, kā sasniegt jauniešus – apgūtu konstelācijas tehniku. “NEET jaunieši ir ļoti jūtīgi – ja vienreiz kļūdīsies, otrreiz vairs neizdosies izveidot kontaktu,” uzsver skolotājs no Turcijas.

Viena no grupas trenerēm biedrības “ideA” pārstāve Lauma Ziemeļniece uzsver, ka NEET jaunieši ir liela problēma visā Eiropā – šādu jauniešu ir 16 miljoni (gandrīz astoņas Latvijas). “Tas ir liels skaits. Mēs šos jauniešus pazaudējam, bet ir labi, ka Eiropa to ir sapratusi,” atzīst Lauma, piebilstot, ka projektam “Inception 3” ir trīs daļas, no kurām divas notiek Latvijā, bet viena – Slovēnijā.

“Šī mācību kursa mērķis ir paaugstināt kapacitāti personām, kas strādā ar NEET jauniešiem. Projekta ideja sākās 2017. gada martā, kad jaunatnes darbinieki no Eiropas valstīm arī Zaļeniekos pulcējās uz pirmo mācību kursu “Inception”. Šogad šo ideju esam vēl vairāk “izauklējuši” un nesam tautās. Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi projektu, tas jau ir labs rādītājs, ka valstī neformālajai izglītībai ir tikpat svarīga loma kā formālajai izglītībai.

Projektu realizē biedrība “ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību ar mērķi veicināt neformālās izglītības lomu ikdienas darbā ar jauniešiem, jo laikus sniegts atbalsts jaunietim var palīdzēt nenonākt līdz NEET jaunieša statusam,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode.

Projekta dalībniekus pasākuma atklāšanā uzrunāja Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte. Svētdien, 1. jūlijā, dalībnieki apmeklēs Rīgu, lai sajustu Dziesmu un deju svētku garu.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība. Vairāk lasiet 5. jūlija “Zemgales Ziņās”