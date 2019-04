Jelgavas novads iesniedz astoņu projektu pieteikumus atpūtas un sporta laukumu sakārtošanai

Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē 5. aprīlī izskatīja lēmumprojektus par pašvaldības dalību izsludinātajā konkursā atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA), atbalstot ieceri programmā pieteikt astoņus Jelgavas novada teritorijas attīstībai nozīmīgus projektus, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Pirmā projekta pieteikums ir “Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas”, kas paredz veikt teritorijas apzaļumošanu, ierīkojot zālienu, demontēt novecojušo skrejceļa grants segumu, ceļu apmales, skrejceļa un tāllēkšanas bedres skrejceļa segumu, tā vietā ieklājot jaunu, speciālu skrejceļu segumu, kas tiks marķēts atbilstoši prasībām. Arī pašu tāllēkšanas bedri plānots veidot jaunu. Projekta pieteikums paredz, ka darbiem būs nepieciešams finansējums 102 739 eiro apmērā, kuru attiecināmajās izmaksās veido ELFLA līdzfinansējums 26 856 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 75 883 eiro.

Otrais projekta pieteikums ir “Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas”, kas paredz labiekārtot sporta laukumu, demontējot esošo skrejceļa grants iesegumu, tā vietā ieklājot speciālu skrejceļiem paredzētu segumu uz šķembu pamatnes. Skrejceliņam būs nepieciešama marķēšana, laukumā izveidos tāllēkšanas bedri un veiks laukuma apzaļumošanu. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 83 312 eiro, no tiem attiecināmās izmaksas veido ELFLA līdzfinansējums 24 894 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 59 226 eiro.

Trešais projekta pieteikums “Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)” paredz āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklāt monolītu gumijotu segumu, uzstādīt jaunus āra trenažierus un bērnu rotaļu iekārtas ar lietošanas instrukciju stendiem. Teritorijā plānoti apzaļumošanas darbi, ierīkojot zālienu, izvietojot soliņus, atkritumu konteinerus un velosipēdu novietni. Vēl projekta rezultātā tiks izbūvēts estrādes skatuves laukums un veikta margu izgatavošana un uzstādīšana. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 86 106 eiro - ELFLA līdzfinansējums 24 894 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums ir 61 213 eiro.

Ceturtais projekta pieteikums “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā” arī paredz āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumā ieklāt monolītu gumijotu segumu, izvietot jaunus āra trenažierus un izveidot multifunkcionālu bērnu rotaļu laukumu ar bērnu atrakciju kompleksu - šūpolēm, slidkalniņu, kāpšanas sienu, pievienojot lietošanas instrukcijas stendu pie katra trenažiera un bērnu rotaļu elementa. Projektā iecerēts īstenot jauniešu sen gaidītu ieceri – izveidot skeitparku. Skeitparkā tiks izgatavota un uzstādīta īpaša rampa, triku kalniņš, divu slīpumu pusrampa, slaids un slīpums ar margu. Papildus teritoriju plānots apzaļumot, ierīkojot zālienu, kā arī izvietojot soliņus un izveidojot velosipēdu novietni.

Šī projekta nepieciešamais finansējums ir 45 274 eiro, no šīs summas ELFLA līdzfinansējums varētu tikt saņemts 13 089 apmērā eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums būtu 32 186 eiro.

Piektais projekta pieteikums “Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā” arī paredz Vilces pagastā atpūtas vietas ierīkošanas procesā demontēt bojātās sporta un rotaļu iekārtas, uzstādot jaunus āra trenažierus, vingrošanas laukumā ieklājot monolītu gumijotu segumu, ierīkojot pludmales volejbola laukumus, ieklājot laukumu ar bruģakmens segumu strītbola vajadzībām un ierīkot futbola laukumu ar vārtiem.

Atbilstoši plānoto sporta aktivitāšu vajadzībām, teritorijā tiks ierīkots arī 2,6 metrus augsts žogs, teritoriju apzaļumos, izvietos jaunus soliņus un velosipēdu novietni. Šī projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 68 063 eiro, no šīs summas ELFLA līdzfinansējums sarēķināts 19 677 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 48 386 eiro.

Sestais projekta pieteikums “Apgaismojuma ierīkošana Lielplatones pagasta Sidrabes ciemā (Dārziņu iela, Sidrabes parks)” paredz Dārziņu ielā izbūvēt apgaismojumu 1,32 km garumā, izvietojot aptuveni 38 apgaismojuma stabus, bet Sidrabes parka teritorijā izbūvēt apgaismojumu 500 metru garumā, izvietojot aptuveni 13 apgaismojuma stabus ar iespēju brīvdabas pasākumu laikā pieslēgt elektroierīces. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 81 675 eiro, no tā ELFLA līdzfinansējums ir 23 757 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 57 918 eiro.

Septītais projekta pieteikums “Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku svinēšanai Platones ciemā” paredz brīvdabas estrādes būvniecību, lai taptu īpaša vieta brīvdabas kultūras pasākumiem un iedzīvotāju ikdienas brīvā laika pavadīšanai. Saskaņā ar projekta ieceri, estrādes platība būs 50,70 kvadrātmetri, bet deju grīda būs 97 kvadrātmetri. Tāpat tiks izveidots kora podests, aktieru telpa un divas palīgtelpas. Ēka tiks būvēta uz monolīta dzelzsbetona lentveida un stabveida pamatiem. Tāpat tiks armēts vieglbetona bloku mūris ar koka dekoratīvo apdari no ārpuses. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 63 025 eiro, kur ELFLA līdzfinansējums būtu 18 221 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 44 804 eiro.

Astotais projekta pieteikums “Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā” attīstīs veselības, sporta un citu saistītu aktivitāšu iespējamību Staļģenes ciemā, īpaši Staļģenes vidusskolā un tās pirmsskolas grupās, kur laukumu ikdienā izmantos ap 300 audzēkņu.

Modernizējot sporta laukumu, būs iespējams organizēt vietējo skolu jauniešu, starpnovadu turnīrus un sacensības vieglatlētikā, hokejā, futbolā, volejbolā un basketbolā. Laukuma mākslīgais segums būs piemērots tam, lai ziemā to pārvērstu par slidotavu, izveidojot vienīgo publisko slidotavu Jelgavas novada iedzīvotājiem. Papildus tiks sakārtota meliorācija, izbūvējot sistēmu lietusūdeņu novadīšanai no stadiona, kā arī teritorijā tiks izbūvēts apgaismojums pie daudzfunkcionālās manēžas, kur ziemas periodā norisināsies slidošana. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 496 100 eiro, no šīs summas ELFLA līdzfinansējums 27 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 469 100 eiro.

Visu projektu īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Foto: pixabay.com