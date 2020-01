Jelgavas pašvaldība nosūtījusi paziņojumu pilsētas mēra Andra Rāviņa (ZZS) dēla Riharda Rāviņa vadītajam uzņēmumam AS "Ferrus", pārtraucot līgumu par videi draudzīgu autobusu piegādi un piemērojot sodu 95 000 eiro, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Pašvaldībā skaidroja, ka pēc iepirkuma 2018.gada novembrī starp pilsētas domi un "Ferrus" noslēgts piegādes līgums par jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegādi. Saskaņā ar līgumu iepirkumā uzvarējušais uzņēmums kopumā apņēmās pašvaldības vajadzībām piegādāt četras videi draudzīgas sabiedriskā transporta vienības - divus elektroautobusus un to uzlādes iekārtas laika posmā no 2019.gada 4. līdz 15.novembrim un divus elektroautobusus un vienu uzlādes iekārtu no 2020.gada 7. līdz 28.februārim.

"Ferrus" nav izpildījis līguma saistības un novembrī nepiegādāja elektroautobusus un uzlādes iekārtas, informējot pašvaldību, ka līguma izpildi varētu veikt līdz 2020.gada 15.jūnijam. Tā kā līguma darbības termiņa pagarināšana un piegādes termiņa pārcelšanu nepieļauj Publisko iepirkumu likums un Kohēzijas fonda (KF) finansētā projekta nosacījumi, Jelgavas pašvaldība pieņēmusi lēmumu piemērot tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

Līdz ar paziņojumu pašvaldība uzņēmumam piestādījusi rēķinu par vienreizējā līgumsoda samaksu 5% apmērā no kopējās līgumcenas, kas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 1,904 miljoni eiro. Līgumā paredzētās soda naudas apmērs ir 95 000 eiro.

Pašvaldības pārstāve Egita Veinberga aģentūrai LETA skaidroja, ka pašvaldība plāno izsludināt jaunu līgumu par transportlīdzekļu piegādi. Viņa arī apgalvoja, ka izmaiņas neietekmēs KF finansējuma saņemšanu.

Rihards Rāviņš ir "Ferrus" valdes priekšsēdētājs. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā bijis 6,335 miljoni eiro, bet peļņa sasniegusi 120 847 eiro.

Jau ziņots, ka autobusu iegādes mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu pilsētā un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Projekts paredz četru elektroautobusu un trīs uzlādes stacijas iekārtu iegādi.

Projekts "Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā" tiek īstenots saskaņā ar 2018.gada noslēgto vienošanos ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru nosacījumiem.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 2,335 miljoni eiro, tajā skaitā KF finansējums 1,445 miljoni eiro (85%), valsts budžeta dotācija pašvaldībām 63 750 eiro (3,75%) un pašvaldības finansējums 191 250 eiro (11,25%).

