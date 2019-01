Jelgavas pašvaldība: Tiesvedība par Loka maģistrāli pārbūves darbus pagaidām neietekmē

Piegādātāju apvienības "Igate KT" tiesā iesniegtā prasība saistībā ar Loka maģistrāles pārbūves iepirkumu darbus pagaidām neietekmē, aģentūru LETA informēja Jelgavas pašvaldības pārstāve Ilze Neimane.





Pašvaldībā pauda, ka būvdarbi Loka maģistrālē turpinās, un tiesvedība pagaidām tos neietekmē. Būvnieks nākamnedēļ iesniegs precizētu laika grafiku, jo daļa darbu pabeigta agrāk, nekā bija noteikts.





I.Neimane stāstīja, ka pašlaik posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un posmā no pilsētas robežas līdz Rubeņu ceļam turpinās lietus kanalizācijas tīklu izbūves darbi. Nākamnedēļ posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai un posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai plānots uzstādīt satiksmi ierobežojošās ceļa zīmes un atbilstošu laika apstākļu gadījumā sākt brauktuves frēzēšanu. Saskaņā ar būvnieka pausto, visi darbi notiek, ņemot vērā faktiskos laika apstākļus, bet, iestājoties darba izpildei nelabvēlīgiem laika apstākļiem, darbi tiks pārtraukti.





I.Neimane arī apgalvoja, ka visos posmos nepieciešamības gadījumā tiek veikts esošā asfaltbetona seguma avārijas bedru remonts, kā arī sniega šķūrēšana no brauktuves, ietvēm un nomalēm, lai nodrošinātu gājēju kustību. Paralēli notiekot arī apbraucamo ceļu projektēšana - topogrāfisko plānu sagatavošana.





Jau vēstīts, ka Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams 21.martā mutvārdu sēdē skatīs piegādātāju apvienības "Igate KT" prasību pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Jelgavas domi saistībā ar Loka maģistrāles rekonstrukcijas konkursu, kurā prasītājs lūdz tiesu atzīt par prettiesisku IUB 2018.gada 16.jūlija lēmumu par lietvedības izbeigšanu, aģentūru LETA informēja SIA SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs Jānis Stundiņš.





Savā iesniegumā IUB "Igate KT", kurā ietilpst "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un AS "Kauno tiltai", apstrīdēja personu apvienības "ReRe vide - Hidrostatyba" un tās nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma prasībām, kā arī norādīja uz personu apvienības piedāvājumā iesniegto nepatieso informāciju, ko pats IUB jau iepriekš bija konstatējis, norādot, ka "Hidrostatyba" samaksātais valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma apmērs ir par 437 529 eiro mazāks nekā "Hidrostatyba" tehniskā piedāvājuma pielikuma formā norādītais.





Tāpat ziņots, ka 2018.gada vasarā IUB divreiz vērtējis "Igate KT" sūdzības saistībā ar Jelgavas pašvaldības iepirkumu par Loka maģistrāles pārbūvi. Pirmajā reizē līgumu ar iepirkuma uzvarētāju IUB aizliedza slēgt, un pašvaldībai piedāvājumi bija jāizvērtē atkārtoti. Pēc atkārtotas piegādātāju apvienības sūdzības IUB pieņēma lēmumu lietvedību izbeigt.





Projekta kopējās izmaksas ir 21 679 350 eiro, no tām 12 004 303 eiro - Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564 527,03 eiro - valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 9 110 520 eiro - Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums. Darbi Loka maģistrālē sākti septembrī.





Foto: vieglicelot.lv