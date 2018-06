Jelgavas pludmalēs pļauj ūdenszāles

Lielupes labā krasta un Pasta salas pludmales zonās tiek pļautas ūdenszāles, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”.



Ūdenszāles pilsētas pludmalēs tiek pļautas katru gadu, un šogad kopumā to plānots darīt trīs reizes. Ūdenszāļu pļaušanas laiks ir atkarīgs no to augšanas ātruma un laikapstākļiem, tādēļ tiek veikta pārbaude, lai noteiktu, kad tās jāizpļauj atkārtoti.

Pludmales no ūdenszālēm tiek atbrīvotas, izmantojot laivai piestiprinātu agregātu, ar kura palīdzību zāles tiek izrautas un nogādātas tuvāk krastam, kur tās no ūdens tiek izvilktas ar grābekļa palīdzību.

FOTO: Jelgavas pilsētas pašvaldība