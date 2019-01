Jelgavas slimnīcā no šodienas noteikta gripas karantīna

Lai novērstu gripas izplatīšanos, Jelgavas pilsētas slimnīcā no šodienas, 16. janvāra, ir noteikta karantīna. Iedzīvotāji tiek lūgti būt apzinīgi, bez liekas vajadzības ārstniecības iestādi neapmeklēt, kā arī ievērot noteiktos slimnieku apmeklēšanas ierobežojumus.





Ārste Solveiga Ābola informē, ka slimnīcā laboratoriski gripa apstiprināta 23 pacientiem, bet saslimušo ir vairāk, jo ne visiem gripu uzrāda analīzes, jāvērtē arī klīniskie simptomi. Ja ģimenē ir viens saslimušais ar 40 grādu temperatūru, tad, visticamāk, saslims arī pārējie ģimenes locekļi,” skaidro S.Ābola.

Gripas karantīnas laikā Jelgavas pilsētas slimnīcā tuvinieki drīkst apmeklēt tikai smagi slimus pacientus, kuriem nepieciešama kopšana un atļauju apmeklēšanai devis ārstējošais ārsts, izsniedzot caurlaidi. Tāpat cilvēki tiek aicināti uz slimnīcu nākt pa vienam nevis grupā un neņemt līdzi bērnus. Tiek nodrošināta iespēja slimniekam atstāt sūtījumu slimnīcas garderobē trešajā stāvā. Paciņu var atstāt darba dienās no pulksten 11 līdz pulksten 13 un no pulksten 16 līdz pulksten 17.30, bet brīvdienās – no pulksten 11 līdz pulksten 13 un no pulksten 15 līdz pulksten 17.

Kā ziņots, Latvijā gripas epidēmija izsludināta no 15. janvāra, jo Valmierā pacientu skaits, kuri vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs un kuriem noteikta diagnoze «gripa», sasniedzis 163,6 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Vidēji Latvijā gripas intensitāte sasniegusi 52,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem.

Par pagājušajā nedēļā stacionētiem pacientiem ar gripu ziņoja Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils un Jēkabpils slimnīcas, kurās hospitalizēti 113 pacienti, no tiem 33 pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Kopš gripas sezonas sākuma kopumā ziņots par 428 hospitalizētiem pacientiem, no tiem 72 gripas izraisītas pneimonijas gadījumos. Gripa šosezon Latvijā jau laupījusi divu cilvēku dzīvības.





Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.

Foto: no arhīva