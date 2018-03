Jelgavas un Dobeles vidusskolēni cīnīsies RSU konkursā “Homines 2018”

Gandrīz 100 jauniešu no 44 Latvijas skolām, tostarp 15 vidusskolēnu no Zemgales, piedalīsies vidusskolēnu erudīcijas konkursa “Homines 2018” noslēguma kārtā, kas norisināsies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) anatomikumā 26. martā. Viņu vidū ir seši skolēni no Dobeles Valsts ģimnāzijas un trīs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Jelgavas Spīdolas ģimnāziju konkursā pārstāvēs 12. klases skolnieks Mārtiņš Robežnieks, kā arī 11. klases audzēknes Veronika Putrenkova un Anželika Zorova. Spīdolas ģimnāzijas bioloģijas un sociālo zinību skolotāja Sibilla Gedvila stāsta, ka šie skolēni – konkursa finālisti – nemācās novirzienu klasēs, bet gan klasēs ar vispārizglītojošo programmu, kur bioloģijai atvēlētas divas stundas nedēļā.



“Veronika vēl mācās Jauno mediķu skolā, Anželika savas zināšanas papildina kursos, bet Mārtiņš piedalās visur,” piebilst skolotāja. Pirmajā “Homines 2018” kārtā startēja deviņi “spīdolieši”, un kārtas 20 uzdevumi bijuši ļoti grūti, atzīst S.Gedvila.





