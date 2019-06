Jelgavas un Jelgavas novada pilis un muižas aicina uz Vēsturisko dārzu dienām

6. un 7.jūlijā pirmo reizi Latvijas pilīs un muižās norisināsies Vēsturisko dārzu dienas, kurās piedalīsies arī Jelgavas un Jelgavas novada pilis un muižas. Akciju organizē Latvijas Piļu un muižu asociācija, kas aicina iepazīt un aizraujoši pavadīt laiku piļu un muižu dārzos un parkos.

Vēsturisks dārzs un parks ir neatņemama muižu kompleksa sastāvdaļa, kas par to īpašniekiem un vēsturi reizēm stāsta pat vairāk nekā pašas pilis un kungu mājas. Vēsturiskie dārzi un parki bijuši visās Latvijas muižās un šodien to liktenis ir dažāds – liela daļa no tiem zudusi, bet ir arī dārzi un parki, kas tiek pētīti un atjaunoti.

Vēsturisko dārzu dienās Latvijā piedalās divdesmit četri objekti, tostarp četri Jelgavā un novadā – Jelgavas pils, Villa Medem, Lielplatones muiža un Elejas muižas parks ar Tējas namiņu, informē Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Jelgavas pilī, Aula foajē abas dienas bez maksas aplūkojama izstāde “Vēsturiskie parki Latvijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studentu darbos”. Izstāde apskatāma sestdien no pulksten 9 līdz 18, svētdien no pulksten 11 līdz 16.

Villa Medem piedāvā abas dienas apmeklēt ekskursiju “Ieskats Villa Medem oriģinālā dārza daļā: Tad un Tagad!”. Ekskursijas notiks sestdien pulksten 14 un svētdien pulksten 15, iepriekš piesakoties pa e-pastu villa.medem@inbox.lv vai ar īsziņu pa tālruni 25970219. Dalības maksa ekskursijā 3 eiro.

Savukārt Jelgavas novadā akcijā piedalās Elejas muižas parks un Tējas namiņš ar izzinošu ekskursiju pa muižas parku “Sajūti, sadzirdi, izgaršo un izbaudi Elejas muižas parku!”, kas notiks svētdien, 7.jūlijā pulksten 12 un pulksten 15. Būs arī tēja un nelielas uzkodas. Dalība bez maksas.

Lielplatones muižā notiks pasākums “Gadu simtu pieskāriens ziedu rotai” ar daudzveidīgām aktivitātēm – izstādi, uzvedumu, tirdziņu, lekciju un ekskursiju. Sestdien un svētdien no pulksten 12 līdz 18 aktivitātes veļas mājā “Vešūzis”, kur būs iespēja vērot senās veļas mazgāšanas tradīcijas, pulksten 13 lekcija par Baha ziediem, savukārt pulksten 15 ekskursija gida vadībā pa muižas parku. Muižas parkā darbosies arī mājražotāju tirdziņš.

Plašāka informācija un pasākumu programma par akcijas norisi atrodama Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājas lapā šeit.

Foto: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs