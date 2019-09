Jelgavas Valsts ģimnāzijā mācās vēdināt renovēto ēku

Pēc redakcijā saņemtās sūdzības par iespējamiem trūkumiem ventilācijas sistēmā Jelgavas Valsts ģimnāzijas atjaunotajā ēkā Mātera ielā 44, “Ziņas” aptaujāja vairākus šīs skolas audzēkņus un darbiniekus. Tika saņemta gan pilnīgi noraidoša atbilde: “Nekomentēšu neko!”, gan arī izskanēja bažas, ka kaut kas īsti kārtībā nav. Proti, “klasēs un gaiteņos var just tikai no atvērtā loga plūstošo svaigo gaisu” un “svaiga gaisa pieplūdes nodrošināšanai cauru mācību stundu tiek turēti vaļā logi”.

Pašvaldības pārstāve Līga Klismeta pretenzijas noraida, uzsverot, ka ģimnāzijas ēkā ventilācijas iekārtas uzstādītas atbilstoši noteiktajām normām. Tam gan seko piezīme, ka “ventilācija ir regulējama atsevišķi pa telpām un turpinās to regulēšana pēc vajadzības”.

Foto: Ruslans Antropovs