Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore: Jaunais saturs liek mācīties gan pedagogiem, gan vecākiem

Pāreja uz jauno mācību saturu liek mācīties gan pedagogiem, gan vecākiem, aģentūrai LETA pauda Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece.

Viņa neslēpa, ka kolektīvu gaida daudz izaicinājumu.

"Bet mums ir radīti visi apstākļi, lai varētu īstenot pāreju uz jauno saturu. Jāmācās vecākiem, jāmācās mums," piebilda Bandeniece.

Izglītības iestāde jauno mācību gadu sākusi pilnīgi rekonstruētajās telpās. Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā, gan no paveiktā darba apjoma, gan no tehniskā un profesionālā izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto līdzekļu ziņā.

Skolas direktore komentēja, ka arī iekārtošanās atpakaļ skolas telpās pēc vairākiem gadiem, kas pavadīti Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās Jelgavas pilī, ir sava veida izaicinājums, jo pielāgoties pārmaiņām nemaz nav tik vienkārši.

Ģimnāzijas pulkam šogad pievienojušies astoņi jauni pedagogi, taču, pēc Bandenieces teiktā, situācija ar pedagogu trūkumu šogad bijusi īpaši saspīlēta. Izglītības iestāde joprojām savam kolektīvam aicina pievienoties bioloģijas skolotāju.

Jau vēstīts, ka vērienīgie būvdarbi ģimnāzijā ilga divarpus gadus, ēkā maksimāli saglabājot 20.gadsimta 30.gadu vēstures liecības. Labiekārtota arī skolas teritorija un sakārtots stadions. Skolai iegādāts jauns aprīkojums, nodrošinot mūsdienīgu un rosinošu mācību vidi.

Skola savulaik būvēta pēc arhitekta Valda Zebauera projekta un ekspluatācijā nodota 1939.gadā. Pēc Otrā pasaules kara ēku atjaunoja un līdz 2017.gadam skolā vērienīgi remonti netika veikti.

Skolas pārbūve notika, pašvaldībai realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā". Projekta kopējās izmaksas ir 13 628 570 eiro. Attiecināmās izmaksas ir 9 432 598 eiro, no tām 6 315 161 eiro ir ERAF finansējums, 3 117 437 eiro - Jelgavas pašvaldības finansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām. Neattiecināmās izmaksas ir 4 195 972 eiro, kas ir pašvaldības finansējums. Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvniecības - būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu - izmaksas ir 12 309 592 eiro.

