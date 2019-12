Kaminskis: Teritoriālo reformu Satversmes tiesā varētu apstrīdēt ap 30 pašvaldību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciēto administratīvi teritoriālo reformu (ATR) Satversmes tiesā (ST) varētu apstrīdēt ap 30 pašvaldību, šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” sacīja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis (LZS).



Viņš gan uzsvēra, ka tās ir tikai aptuvenas aplēses, bet precīzu skaitli nosaukt nevarot. No Kaminska paustā izrietēja, ka kopumā ar reformu plānu neapmierināto pašvaldību skaits gan esot vēl lielāks. Līdz šim gan ST esot nonācis vienīgi Ikšķiles novada pašvaldības iesniegtais pieteikums saistībā ar reformu.

Kaminskis kārtējo reizi neslēpa kritiku par VARAM plāniem, bet, vaicāts, vai tad visas pašvaldības patlaban pašas var sevi finansēt, LPS priekšsēdis nenoliedza, ka tā tas nav, tomēr viņa skatījumā situāciju varētu mainīt, uzlabojot pašvaldību finansēšanas modeli.

“Kopā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru jādomā, kādā veidā sniegt pašvaldībām atbalstu no uzņēmējdarbības. Mēs zinām, ka no lauksaimniecības, no mežsaimniecības faktiski neienāk nauda pašvaldībās. Tas ir jauns modelis, kas ir jāizstrādā. Tur būtu jāiegulda enerģija, nevis [teritoriālās reformas] reklāmas klipu veidošanā,” sacīja Kaminskis.

Kā ziņots, Saeima izskatīšanai ATR komisijā nodevusi grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas piedāvā reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39 vietvaras. LPS iestājas pret šo reformu.

Foto: no arhīva