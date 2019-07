Ķemeru Nacionālajā parkā varēs iepazīt nakts dzīvnieku - sikspārni

Rosinot interesentus uzzināt vairāk par noslēpumaino nakts lidoni – sikspārni, Dabas aizsardzības pārvalde, sestdien, 6. jūlijā pulksten 20 aicina interesentus uz Sikspārņu nakti Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP). Pasākumā paredzēta gan lekcija par sikspārņu dzīvesveidu un vajadzībām, gan radošās darbnīcas, spēles un āra uzdevumi, kas palīdz atklāt tā īpatnības, bet līdz ar tumsas iestāšanos – sikspārņu vērošanas pastaiga, informē ĶNP.

“Latvijā mīt 12 dažādu sugu sikspārņu. šogad pasākumam izvēlēta jauna norises vieta Ķemeru Nacionālajā parkā, kuru par savu mītni īslaicīgi vai ilglaicīgi izmanto teju puse sugu, tādēļ šī vieta prasa cilvēku pietāti un īpašu uzmanību. Līdz ar to šī gada pasākuma apmeklētājiem, kas būs iepriekš pieteikušies, norises vieta tiks izziņota īsi pirms pasākuma norises”, pauž pasākuma organizatore, Dabas pārvaldes dabas izglītības speciāliste Aija Balandiņa.

Pasākuma pirmajā daļā no pulksten 20 līdz pulksten 21 notiks radošās darbnīcas, āra aktivitātes un spēles, kur gan lieli, gan mazi Sikspārņu nakts dalībnieki varēs izpaust savu radošo garu, uzzināt daudz jaunu faktu par sikspārņiem un sacensties erudīcijā to atpazīšanā. Pulksten 21 visi klātesošie būs aicināti noklausīties sikspārņu pētnieka Viestura Vintuļa lekciju par sikspārņu izplatību Latvijā un citur pasaulē, to daudzveidību un dzīvesveidu, kā arī paradumiem.

Pēc pulksten 22 izturīgākie pasākuma dalībnieki kopā ar Latvijā vadošajiem sikspārņu ekspertiem un pētniekiem varēs doties īpašā sikspārņu vērošanas pastaigā, kuras laikā ar ultraskaņas detektora palīdzību, kas pārveido sikspārņa saucienus cilvēkam sadzirdamā frekvencē, mēģinās saklausīt vairāku ĶNP mītošu sikspārņu sugu pārstāvjus, kā arī mijkrēslī vērot sikspārņu žiglo lidināšanos.

Dalība pasākumā ir bez maksas. Apmeklētājiem ieteicams vilkt ērtu, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, noderēs arī kabatas lukturītis. Ņemot vērā, ka pasākums notiks ārā, lūgums parūpēties arī par kādu līdzekli odu atbaidīšanai.

Šogad visas pasākuma daļas norisināsies brīvā dabā, un lai garantētu vajadzīgo pietāti pret dzīvo dabu un pasākuma galveno varoni - sikspārni, dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Lai saņemtu precīzas norādes par norises vietu, nepieciešams obligāti tam iepriekš pieteikties pa tālruni 29149365 (Aija).

